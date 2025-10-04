Lufthansa анонсувала скорочення тисяч працівників до 2030 року
Німецька авіакомпанія Lufthansa запланувала скорочення тисяч працівників до 2030 року.
Про це повідомляє Tagesschau.
До 2030 року група Lufthansa планує скоротити близько 4 тисяч працівників — передусім за рахунок адміністративних офісних посад, а не людей, які безпосередньо працюють на рейсах, та передусім у Німеччині.
Скорочення стануть наслідком ще більшої цифровізації та автоматизації процесів.
Окрім того, група компаній анонсувала їхню ще більшу інтеграцію та централізацію управління, а крім того — «найбільшу модернізацію флоту».
Зокрема, до 2030 року Lufthansa Group хоче закупити понад 230 нових літаків, з яких сотню — для рейсів далекого прямування.
Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, тому що нові літаки потребують менше пального.
