Lufthansa анонсувала скорочення тисяч працівників до 2030 року

Німецька авіакомпанія Lufthansa запланувала скорочення тисяч працівників до 2030 року.

Про це повідомляє Tagesschau.

До 2030 року група Lufthansa планує скоротити близько 4 тисяч працівників — передусім за рахунок адміністративних офісних посад, а не людей, які безпосередньо працюють на рейсах, та передусім у Німеччині.

Скорочення стануть наслідком ще більшої цифровізації та автоматизації процесів.

Окрім того, група компаній анонсувала їхню ще більшу інтеграцію та централізацію управління, а крім того — «найбільшу модернізацію флоту».

Зокрема, до 2030 року Lufthansa Group хоче закупити понад 230 нових літаків, з яких сотню — для рейсів далекого прямування.

Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, тому що нові літаки потребують менше пального.

