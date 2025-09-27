Які продукти подорожчали найбільше в Україні Сьогодні 16:05

Які продукти подорожчали найбільше в Україні

Як свідчать дані Державної служби статистики, в Україні продовжує зростати вартість відчизняних продовольчих товарів. Оптові ціни на м’ясо зросли найсильніше.

За даними на серпень 2025 року, середнє подорожчання м’яса та м’ясних продуктів становило 23,4%, при цьому внутрішні ціни зросли на 23,8%, а експортні — на 12,7%.

Вартість молочних продуктів збільшилась на 17,7%, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні — на 5,8%.

Хліб та хлібобулочні вироби додали у вартості 15,5%, при цьому в Україні ціни зросли на 15,1%, а на експорт — на 24,2%.

Напої подорожчали на 9,7%, зокрема всередині країни — на 10,0%, за кордон — на 9,4%.

Винятком став цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, зокрема всередині країни — на 8,7%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 23,9% р/р. Ціни на окремі овочі знизилися в річному вимірі або значно пригальмували темпи зростання завдяки надходженню вищих, ніж торік, урожаїв. Темпи зростання цін на фрукти також почали сповільнюватися, але залишалися суттєвими внаслідок втрат урожаю навесні через заморозки.

