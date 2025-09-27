0 800 307 555
Які продукти подорожчали найбільше в Україні
Як свідчать дані Державної служби статистики, в Україні продовжує зростати вартість відчизняних продовольчих товарів. Оптові ціни на м’ясо зросли найсильніше.

Які продукти подорожчали найбільше

За даними на серпень 2025 року, середнє подорожчання м’яса та м’ясних продуктів становило 23,4%, при цьому внутрішні ціни зросли на 23,8%, а експортні — на 12,7%.
Вартість молочних продуктів збільшилась на 17,7%, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні — на 5,8%.
Хліб та хлібобулочні вироби додали у вартості 15,5%, при цьому в Україні ціни зросли на 15,1%, а на експорт — на 24,2%.
Напої подорожчали на 9,7%, зокрема всередині країни — на 10,0%, за кордон — на 9,4%.
Винятком став цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, зокрема всередині країни — на 8,7%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.
Нагадаємо, за даними Держстату, у серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.
Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування надалі сповільнювалися — до 23,9% р/р. Ціни на окремі овочі знизилися в річному вимірі або значно пригальмували темпи зростання завдяки надходженню вищих, ніж торік, урожаїв. Темпи зростання цін на фрукти також почали сповільнюватися, але залишалися суттєвими внаслідок втрат урожаю навесні через заморозки.
За матеріалами:
Finance.ua
