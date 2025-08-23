Вартість продуктів зросла майже на 20%: що здорожчало найбільше — Finance.ua

Вартість продуктів зросла майже на 20%: що здорожчало найбільше
Минулого місяця оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із липнем минулого року зросли на 4,7%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Що подорожчало
Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясні продукти — на 25,4%.
Щодо харчових продуктів в цілому, напоїв та тютюнових виробів, то тут ситуація більш помірна.
У межах країни українські виробники підняли ціни на ці товари на 17,7%. Ціна продукції, що йде на експорт, зросла на 22,9%.
При цьому молочні продукти за рік зросли в ціні на 19%, а от хліб, хлібобулочні і борошняні вироби додали 15,7% вартості.
До того ж виробники напоїв стали торгувати своєю продукцією на 9,8% дорожче. Цукор став трохи дешевшим — на 6,9%.
Нагадаємо, як повідомляється в Інфляційному звіті НБУ, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем ЄС. Ціни вже перевищують показники країн-сусідів: Румунії, Словаччини та Туреччини.
