Вартість продуктів зросла майже на 20%: що здорожчало найбільше — Finance.ua

Минулого місяця оптові ціни виробників промислової продукції порівняно із липнем минулого року зросли на 4,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Що подорожчало

Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясні продукти — на 25,4%.

Щодо харчових продуктів в цілому, напоїв та тютюнових виробів, то тут ситуація більш помірна.

У межах країни українські виробники підняли ціни на ці товари на 17,7%. Ціна продукції, що йде на експорт, зросла на 22,9%.

При цьому молочні продукти за рік зросли в ціні на 19%, а от хліб, хлібобулочні і борошняні вироби додали 15,7% вартості.

До того ж виробники напоїв стали торгувати своєю продукцією на 9,8% дорожче. Цукор став трохи дешевшим — на 6,9%.

Нагадаємо, як повідомляється в Інфляційному звіті НБУ, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем ЄС. Ціни вже перевищують показники країн-сусідів: Румунії, Словаччини та Туреччини.

