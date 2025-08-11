Світові ціни на продукти б’ють рекорди — Finance.ua

Світові ціни на продукти б’ють рекорди Сьогодні 03:34 — Особисті фінанси

Світові ціни на продовольство зросли в липні 2025 року. Підвищення відбулося на тлі зростання цін на м’ясо та рослинні олії, попри зниження цін на зернові, молочні продукти та цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчого агентства ООН (ФАО).

Індекс цін на продукти FAO в липні 2025 року становив 130,1 пункту, що на 1,6% вище, ніж у червні.

Порівняно з липнем 2024 року індекс зріс на 7,6%, проте залишається на 18,8% нижчим за свій пік, досягнутий у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Рослинні олії оновили трирічний максимум

Індекс цін на рослинні олії зріс до 166,8 пункту — плюс 7,1% за місяць і максимум із 2022 року. Зростання забезпечили подорожчання пальмової, соєвої та соняшникової олій. Пальмова олія дорожчає другий місяць поспіль на тлі високого світового попиту і вигідної ціни порівняно з іншими оліями.

Соняшникова олія також зросла в ціні через сезонне скорочення пропозиції в Чорноморському регіоні.

Молочна продукція втрачає в ціні, крім сиру

Індекс цін на молочні продукти в липні становив 155,3 пункту — зниження на 0,1% за місяць, але зростання на 21,5% у річному порівнянні. Це перше місячне зниження з квітня 2024 року. Ціни на масло і сухе молоко впали, але зростання цін на сир частково компенсувало загальне падіння.

Ціни на вершкове масло знизилися на 1,1%. При цьому в ЄС ціни утримуються на високому рівні через обмежену пропозицію вершків і сильний попит. Водночас ціни на сир зростають завдяки стійкому попиту в Азії та країнах Близького Сходу.

Ціни на м’ясо встановили рекорд

Індекс цін на м’ясо в липні становив 127,3 пункту — зростання на 1,2% за місяць і на 6% порівняно з минулим роком. Це новий рекордний показник.

Ціни на яловичину досягли історичного максимуму, чому сприяв високий попит з боку Китаю та США. Птиця трохи подорожчала. Ціни на свинину, навпаки, впали через надлишок пропозиції в ЄС і слабкий зовнішній попит.

Цукор продовжує дешевшати

Індекс цін на цукор у липні становив 103,3 пункту — зниження на 0,2% за місяць і на 13,5% порівняно з липнем минулого року. Це вже п’ятий місяць поспіль зниження. Причиною стали очікування зростання виробництва цукру в Індії та Таїланді, а також сприятливі погодні умови в південних регіонах Бразилії.

Однак ознаки відновлення світового попиту на імпорт цукру стримали подальше падіння цін.

Зернові дешевшають, крім ячменю та кукурудзи

Індекс цін на зернові становив 106,5 пункту — зниження на 0,8% за місяць і на 3,8% у річному вираженні. Світові ціни на ячмінь і кукурудзу зросли, тоді як на пшеницю та сорго впали.

Надходження зимової пшениці з північної півкулі тисне на ціни, але слабкі врожаї ярої пшениці в Північній Америці та низькі обсяги продажів з боку фермерів у Європі та Чорноморському регіоні обмежили падіння.

Ціни на кукурудзу також підтримувалися слабкими продажами фермерів і посушливими умовами в Східній Європі та Україні. Крім того, експортні обмеження в Аргентині та зростання внутрішнього попиту в Бразилії обмежили пропозицію.

