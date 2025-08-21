Інфографіки змін: три продукти, за якими Україна нарощує експорт — Finance.ua

Інфографіки змін: три продукти, за якими Україна нарощує експорт
Цикл цікавих інфографік про нашу країну від Finance.ua.
Вже скоро українці відзначатимуть День Незалежності України. Редакція Finance.ua вирішила крізь факти та цифри озирнутися на той шлях, який вже пройшла наша країна за ці 34 роки.
Щодня протягом тижня ми публікуватимемо «Інфографіки змін» в яких ви зможете побачити найцікавіші цифри та тенденції останніх 34 років в Україні.
- Нагадаємо, що в понеділок ми писали про те, скільки житла збудували в Україні за часи незалежності.
- У вівторок інформували вас про компанії, які багато інвестують в нашу країну.
- У середу ви дізналися, скільки банківських карток випущено за часи незалежності.
Сьогодні розповідаємо про експорт України. Наша країна одна з лідерок в експорті зерна та олії. Проте чи знали ви, що Україна на третьому місці за обсягами постачання меду? А чули, що ЄС з кожним роком купує все більше українських шоколадних виробів?
Окрім того, Україна нарощує експорт курячих яєць — за січень-березень 2025 року він склав 496 млн штук, що вдвічі більше за відповідний період торік. Ще з цікавого — зростає експорт равликів. Основні покупці українських молюсків — Іспанія, Греція та Грузія.
