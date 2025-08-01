Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка)

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Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка)
Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка)
Як повідомляється в Інфляційному звіті НБУ, ціни на продовольчі товари в Україні за останні роки зблизилися з рівнем ЄС.
Так, ціни вже перевищують показники країн-сусідів: Румунії, Словаччини та Туреччини.
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З 2016 року ціни на продукти в Україні в євро зросли на 79%, у країнах ЄС — на 46%. Динаміка цін за окремими товарними групами була неоднорідною, як і відхилення цін на окремі продукти в Україні від цін у країнах ЄС.
Ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику. А соняшникова олія дешевша (зокрема на 20−25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву.
Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка)
Ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (зокрема на 20−25% порівняно з Польщею), що пов’язано з високою собівартістю виробництва та значною державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС.
Ціни на продукти в Україні на рівні Європи, а іноді й перевищують (інфографіка)
За даними НБУ, у першій половині 2025 року продовжився тренд зближення українських цін на продукти до рівня ЄС. Після тимчасового зниження вартості харчів у євровому еквіваленті внаслідок девальвації гривні у 2023−2024 роках, з початку цього року відновилась тенденція зростання.
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За інформацією Державної служби статистики, середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.
За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця — на 86,0%.
Крім того, овочі подорожчали на 35,4%, соняшникова олія — на 35,4%, фрукти — на 33,5%, вершкове масло — на 28,5%.
За матеріалами:
Finance.ua
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