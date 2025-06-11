Ціни на продукти зросли за рік на 22% — Finance.ua

Ціни на продукти зросли за рік на 22% Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Ціни на продукти зросли за рік на 22%

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця — на 86,0%.

Крім того, овочі подорожчали на 35,4%, соняшникова олія — на 35,4%, фрукти — на 33,5%, вершкове масло — на 28,5%.

Хліб подорожчав на 22,3%, молоко — на 20,9%, безалкогольні напої — на 19,7%, сир і кисломолочний сир — на 18,0%,

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