Ціни на продукти зросли за рік на 22% — Finance.ua
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Ціни на продукти зросли за рік на 22%

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Ціни на продукти зросли за рік на 22%
Ціни на продукти зросли за рік на 22%
Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні в травні 2025 року порівняно з травнем минулого року зросли на 22,1%. Подорожчали всі продукти.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
Ціни на продукти зросли за рік на 22%
За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця — на 86,0%.
Крім того, овочі подорожчали на 35,4%, соняшникова олія — на 35,4%, фрукти — на 33,5%, вершкове масло — на 28,5%.
Хліб подорожчав на 22,3%, молоко — на 20,9%, безалкогольні напої — на 19,7%, сир і кисломолочний сир — на 18,0%,
За матеріалами:
РБК-Україна
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