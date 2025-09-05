Чому ціни на продукти зростають повільніше — відповідь НБУ
Національний банк України фіксує уповільнення інфляції завдяки новому врожаю. Харчові продукти дорожчають повільніше.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).
Інфляція знижується
Як зазначається в огляді, в липні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% р/р. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні ця тенденція збереглася.
НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в серпні становила близько 14%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 9 вересня.
За даним НБУ, основним чинником зниження цін стала більша пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю. Це призвело до здешевлення сирих і оброблених продуктів харчування. Також уповільнилося зростання цін на послуги та непродовольчі товари.
Що відбувається з цінами на продукти
У липні інфляція харчових продуктів помітно знизилася: сирі продукти подорожчали на 28% р/р, оброблені — на 18% р/р. Повільніше зростали ціни на овочі, борошно й крупи завдяки новому врожаю.
Водночас дорожчання м’яса прискорилося через зростання собівартості та скорочення поголів’я тварин. Також піднялися ціни на фрукти, зокрема яблука, кісточкові та ягоди — після весняних заморозків їхня пропозиція була обмеженою.
Адміністративна інфляція незначно пришвидшилася в липні (до 11,0% р/р), зокрема за рахунок подальшого зростання цін на тютюнові вироби, насамперед імпортовані, що може пояснюватися послабленням курсу гривні до євро в попередні періоди. За оцінками НБУ, у серпні адміністративна інфляція також незначно зросла.
Подорожчання палива пришвидшилося в липні (до 6,7% р/р) насамперед через девальвацію гривні до євро в попередні періоди, однак, за оцінками НБУ, уповільнилося в серпні.
Нагадаємо, експерт прогнозує, що у вересні ціни на бензин будуть меншими за 60 гривень за літр. Прогнози про ріст цін до 70 гривень та більше не відповідають дійсності.
Поділитися новиною
Також за темою
єЧергу для автобусів розширили ще на два пункти пропуску з Польщею
Чому ціни на продукти зростають повільніше — відповідь НБУ
У серпні Україна стала п’ятою в Європі за ціною електроенергії
Венесуела переходить на криптовалюту через брак доларів
США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, котрі межують з росією — FT
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у світі