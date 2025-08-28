У вересні ціни на бензин будуть нижче 60 гривень — прогноз експерта Сьогодні 21:41 — Технології&Авто

Можна сподіватися, що у вересні ціни на бензин будуть меншими за 60 гривень за літр. Прогнози про ріст цін до 70 гривень та більше не відповідають дійсності.

Про це заявив експерт з паливного ринку Сергій Куюн під час брифінгу.

«Я сподіваюся, що в вересні ми побачимо цінники менше ніж 60 гривень за літр, які сьогодні є в деяких мережах по бензину», — заявив Куюн.

Він додав, що сьогодні створено передумови для зниження цін у роздрібній мережі. Найбільший потенціал зниження стосується бензину.

«На сьогодні створено передумови, щоб було певне охолодження цін в роздрібній мережі. Найбільший потенціал зниження є по бензинах, це, думаю, до двох гривень можна очікувати на початку вересня. По дизпальному — одна гривня є точно по потенціалу зниження. Скраплений газ знаходиться на об’єктивному рівні», — пояснив Куюн.

Також він спростував прогнози деяких ЗМІ, що ціни на бензин та дизельне паливо зростуть до 70 гривень і вище.

«Мені абсолютно незрозумілі заяви деяких ЗМІ, що ціни на бензин, на дизпальне, може більше ніж 70 гривень за літр стрибнути. До того ж є всі ознаки інформаційної кампанії, а нікому не відомі сайти були першоджерелом цих повідомлень. Можу сказати, що нема жодних підстав таке прогнозувати, тим більше таке відчутне підвищення — більше ніж 70 гривень, понад 10 гривень до поточного рівня», — зазначив експерт.

