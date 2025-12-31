0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)

Технології&Авто
20
Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)
Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)
Експерти виділили кілька моделей седанів і позашляховиків, які варті своєї ціни. Ці автівки відрізняються комфортом і плавністю їзди та відрізняються довгостроковою якістю.
Найкращі нові автомобілі 2025−2026 років назвав із посиланням на дані американської компанії з оцінки транспортних засобів і досліджень автомобільної промисловості Kelley Blue Book і коментарі автоекспертів сайт GoBankingRates. Автори матеріалу зібрали авто, вартість яких не перевищує 50 000 доларів.

Honda Accord

За словами власника автомайстерні Lakeview Automotive Тоні Бернса, Honda Accord є одним із найпопулярніших автомобілів у США.
Читайте також
«Honda Accord був чудовим вибором протягом багатьох років. Модель 2025 року не є винятком», — зазначив Бернс.
Він додав, що цей седан плавно їздить, економно використовує пальне та має просторий салон, а також відрізняється надійністю, що робить його чудовим вибором.
Фото: Honda
Фото: Honda
Бернс розповів, що Honda Accord 2025 року має безліч технологій, та при цьому цю модель не складно ремонтувати та можна перепродати за хорошу ціну.

Toyota Camry

Інший популярний седан, на який рекомендує звернути увагу Бернс — Toyota Camry 2025 року. З поточного року ця модель доступна лише в гібридній версії, та автоексперт вважає, що це може бути плюсом.
«Вона виглядає стильно, добре керується та неймовірно ефективна», — сказав Тоні Бернс.
Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)
Подібно до Honda Accord, Toyota Camry має плавний хід і комфортний салон, і її так само можна вигідно перепродати.

Honda Pilot

Дорожчим варіантом якісного нового авто експертка автомобільної галузі з AutoInsurance.org Мелані Массон назвала позашляховик Honda Pilot.
Читайте також
За словами Массон, ця модель має розкішний інтер’єр просторого салону і буде надійним вибором для сім’ї чи людей, які мають багато друзів.
«Він чудово підходить для людей, які хочуть мати автомобіль протягом тривалого часу, тому що ви, ймовірно, отримаєте 10 років надійної служби», — зазначила експертка.
Фото: Flickr
Фото: Flickr
Вона додала, що цей позашляховик оснащений системою безпеки Honda Sensing, що входить до стандартної комплектації всіх автомобілів бренду.
«Це перевищує галузеві стандарти та допомагає зробити Pilot одним із найбезпечніших автомобілів на дорозі», — пояснила Массон.

Hyundai Ioniq 5

Також серед найкращих нових автомобілів експерти виокремили електромобіль Hyundai Ioniq 5 2026 року випуску — за версією Kelley Blue Book він посідає друге місце серед електричних позашляховиків. За оцінкою фахівців, цей електрокар поступається якістю лише більшому та дорожчому Hyundai Ioniq 9.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Завдяки функції швидкої зарядки акумулятор цієї моделі можна зарядити від 10% до 80% лише за 20 хвилин — ця перевага може стати в пригоді під час відключень світла.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems