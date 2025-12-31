Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото) 31.12.2025, 01:16 — Технології&Авто

Найкращі нові авто 2025 року, які згодом можна вигідно перепродати (фото)

Експерти виділили кілька моделей седанів і позашляховиків, які варті своєї ціни. Ці автівки відрізняються комфортом і плавністю їзди та відрізняються довгостроковою якістю.

Найкращі нові автомобілі 2025−2026 років назвав із посиланням на дані американської компанії з оцінки транспортних засобів і досліджень автомобільної промисловості Kelley Blue Book і коментарі автоекспертів сайт GoBankingRates. Автори матеріалу зібрали авто, вартість яких не перевищує 50 000 доларів.

Honda Accord

За словами власника автомайстерні Lakeview Automotive Тоні Бернса, Honda Accord є одним із найпопулярніших автомобілів у США.

«Honda Accord був чудовим вибором протягом багатьох років. Модель 2025 року не є винятком», — зазначив Бернс.

Він додав, що цей седан плавно їздить, економно використовує пальне та має просторий салон, а також відрізняється надійністю, що робить його чудовим вибором.

Фото: Honda

Бернс розповів, що Honda Accord 2025 року має безліч технологій, та при цьому цю модель не складно ремонтувати та можна перепродати за хорошу ціну.

Toyota Camry

Інший популярний седан, на який рекомендує звернути увагу Бернс — Toyota Camry 2025 року. З поточного року ця модель доступна лише в гібридній версії, та автоексперт вважає, що це може бути плюсом.

«Вона виглядає стильно, добре керується та неймовірно ефективна», — сказав Тоні Бернс.

Подібно до Honda Accord, Toyota Camry має плавний хід і комфортний салон, і її так само можна вигідно перепродати.

Honda Pilot

Дорожчим варіантом якісного нового авто експертка автомобільної галузі з AutoInsurance.org Мелані Массон назвала позашляховик Honda Pilot.

За словами Массон, ця модель має розкішний інтер’єр просторого салону і буде надійним вибором для сім’ї чи людей, які мають багато друзів.

«Він чудово підходить для людей, які хочуть мати автомобіль протягом тривалого часу, тому що ви, ймовірно, отримаєте 10 років надійної служби», — зазначила експертка.

Фото: Flickr

Вона додала, що цей позашляховик оснащений системою безпеки Honda Sensing, що входить до стандартної комплектації всіх автомобілів бренду.

«Це перевищує галузеві стандарти та допомагає зробити Pilot одним із найбезпечніших автомобілів на дорозі», — пояснила Массон.

Hyundai Ioniq 5

Також серед найкращих нових автомобілів експерти виокремили електромобіль Hyundai Ioniq 5 2026 року випуску — за версією Kelley Blue Book він посідає друге місце серед електричних позашляховиків. За оцінкою фахівців, цей електрокар поступається якістю лише більшому та дорожчому Hyundai Ioniq 9.

Фото: Hyundai

Завдяки функції швидкої зарядки акумулятор цієї моделі можна зарядити від 10% до 80% лише за 20 хвилин — ця перевага може стати в пригоді під час відключень світла.

