Ринок Китаю відкриють для низки українських продуктів
Держпродспоживслужба продовжує активну роботу з відкриття нових ринків та розширення експорту української продукції, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.
Заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян під час 6-го Міжнародного семінару з безпечності харчових продуктів BIOEASY, що проходили у Китаї розповів про підготовку п’яти нових протоколів, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю:
- пшеничне борошно;
- корми для домашніх тварин;
- м’ясо птиці (експорт/імпорт);
- яловичина (розширена номенклатура);
- кукурудза (оновлені вимоги).
Також він нагадав, що у 2025 році для України відкрито ринок Китаю для гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює перспективи для розвитку українського аграрного та рибного секторів.
