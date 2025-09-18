Ринок Китаю відкриють для низки українських продуктів Сьогодні 05:12 — Аграрний ринок

Держпродспоживслужба продовжує активну роботу з відкриття нових ринків та розширення експорту української продукції, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.

Заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян під час 6-го Міжнародного семінару з безпечності харчових продуктів BIOEASY, що проходили у Китаї розповів про підготовку п’яти нових протоколів, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю:

пшеничне борошно;

корми для домашніх тварин;

м’ясо птиці (експорт/імпорт);

яловичина (розширена номенклатура);

кукурудза (оновлені вимоги).

Також він нагадав, що у 2025 році для України відкрито ринок Китаю для гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює перспективи для розвитку українського аграрного та рибного секторів.

