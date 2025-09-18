0 800 307 555
Ринок Китаю відкриють для низки українських продуктів

Аграрний ринок
21
Держпродспоживслужба продовжує активну роботу з відкриття нових ринків та розширення експорту української продукції, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби України.
Заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян під час 6-го Міжнародного семінару з безпечності харчових продуктів BIOEASY, що проходили у Китаї розповів про підготовку п’яти нових протоколів, які значно розширять можливості експорту української продукції до Китаю:
  • пшеничне борошно;
  • корми для домашніх тварин;
  • м’ясо птиці (експорт/імпорт);
  • яловичина (розширена номенклатура);
  • кукурудза (оновлені вимоги).
Також він нагадав, що у 2025 році для України відкрито ринок Китаю для гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює перспективи для розвитку українського аграрного та рибного секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
