Яку країну назвали найкращою для цифрових кочівників у 2025 році

Довгострокові візи, високий рівень життя та розвинена технологічна інфраструктура роблять Іспанію одним із найпривабливіших напрямків для цифрових кочівників.

Тільки у США за останні шість років кількість цифрових кочівників зросла на 147%, повідомляє Travel+Leisure

Які країни обрають цифрові кочівники

Провідними напрямками для віддалених працівників у Європі стали Нідерланди, Норвегія та Естонія, які пропонують стабільну інфраструктуру та сприятливу візову політику. Дев’ять із десяти найкращих європейських напрямків для цифрових кочівників розташовані саме у Європі.

Іспанія отримала перше місце за візовими пільгами: термін дії візи складає один рік і може бути продовжений до трьох років. Країна також посіла третє місце за рівнем технологій та інновацій.

За даними звіту Стан незалежності, цифрові кочівники можуть використовувати іспанську візу як можливість отримати друге громадянство та підвищити міжнародну мобільність, що особливо актуально для людей із країн зі слабкими паспортами.

Іспанія очолила рейтинг завдяки високим показникам якості життя, економічного середовища, вартості візи, технологій та інновацій, а також перевагам самої візової системи.

