Віддалена робота: вакансії для тих, хто хоче працювати з будь-якої точки світу — Finance.ua

Віддалена робота: вакансії для тих, хто хоче працювати з будь-якої точки світу Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Віддалена робота: вакансії для тих, хто хоче працювати з будь-якої точки світу

Січнева добірка віддалених вакансій містить пропозиції від провідних українських та іноземних компаній. Якщо давно хотіли стати частиною успішної команди, але розглядаєте лише віддалений формат роботи, то ця добірка від robota.ua допоможе зробити ваші бажання реальністю.

Молодший фахівець з продажу послуг у robota.ua

📍Львів (віддалено)

Онлайн-платформа з пошуку роботи в Україні запрошує приєднатись до команди професіоналів. На посаді потрібно допомагати клієнтам визначитись з покупкою необхідних сервісів robota.ua; консультувати клієнтів таким чином, щоб вони отримували максимальний результат від співпраці з компанією; налаштовувати комунікацію з нелояльними клієнтами; виконувати ключові показники; вибудовувати довгострокові відносини з клієнтами та укладати угоди про співпрацю.

SMM-спеціаліст в інтернет-видання «Телеграф»

📍Київ (віддалено)

Розглядають кандидатів , які розуміють роботу різних платформ: насамперед Facebook, також буде перевагою Telegram, Instagram, TikTok; розуміють як робити Reels, Stories тощо, вміють працювати із їхніми інструментами для планування, просування та збору даних, наприклад, Meta Business Suite, Ads Manager; розуміють механізми, які виводять контент сторінки вище у новинних стрічках, який контент зацікавить аудиторію; з креативним та стратегічним мисленням для генерації ідей та втілення їх у життя; бажанням поглиблювати свої знання щодо інструментів розвитку соцмереж.

Старший фахівець з фінансової звітності та обліку в «Група Данон: Данон Україна та Нутриція Україна»

📍Київ (віддалено)

Danone оголошує конкурс на посаду. Якщо ви маєте: експертний рівень володіння Excel, Power BI (буде перевагою); економічну або фінансову освіту; високий рівень знань фінансової звітності; знання SAP (бажано); високі аналітичні навички; знання англійської мови на рівні середнього — відгукуйтеся на вакансію.

Психотерапевт (online) у Wellbeing Company

📍Київ (віддалено)

Компанія — провайдер системних рішень у сфері організаційного добробуту, запрошує на роботу психотерапевтів та коучів з психологічною освітою. Портрет ідеального кандидата: мінімум 5 років практичного досвіду консультування; вища психологічна чи медична освіта в акредитованому ВНЗ; можливість консультувати в неробочий час: ранок, вечір, вихідні; проходження супервізій та інтервізій; психотерапевтична освіта, підтверджена сертифікатом.

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Програміст 1C в «Компанія Інтер-Ліс»

📍Кременчук (віддалено)

Серед обов’язків на посаді: розробка розширень конфігурації; розробка конфігурацій 1С на керованих формах; розробка звітів за допомогою СКД; інтеграція та обміну даними між інформаційними системами з використанням протоколів обміну: OData, COM, обмін через файли (JSON, XML, CSV), XDTO пакетами, WEB- i HTTP-сервісами; прямі запити до БД.

Фахівець/фахівчиня з корпоративної соціальної відповідальності в «Укренерго»

📍Київ (віддалено)

Національна енергетична компанія Укренерго оголошує конкурс на посаду . Основні завдання майбутнього працівника: організація заходів з корпоративної соціальної відповідальності; підготовка інформації для нефінансового звіту; ведення внутрішнього документообігу відділу; взаємодія з ЗВО та громадами щодо напрямку корпоративної соціальної відповідальності.

Перекладач з англійської мови в 1+1 media

📍Київ (віддалено)

Студія дубляжу «1+1 продакшн» шукає талановитих перекладачів з англійської на українську мову. Якщо ви маєте: вищу освіту; грамотну письмову та усну мову (українську, англійську); досвід роботи у сфері дубляжу (буде плюсом); особистий інтерес до сфери медіа та телебачення; високі комунікативні навички — відгукуйтеся на вакансію.

Спеціаліст з роботи з клієнтами British American Tobacco у Global Bilgi

📍Дніпро (віддалено)

Міжнародний аутсорсинговий контактний центр оголошує про відкриття вакансії. Шукають тих, хто любить спілкуватися і пояснювати інформацію та грамотно володіє українською мовою. На посаді потрібно надавати консультації щодо продуктів компанії та фіксувати інформацію в базу клієнтів.

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SIEM Engineer (Middle) у «ФОРА»

📍Київ (віддалено)

Обов’язки майбутнього працівника: займатися адмініструванням Microsoft Sentinel SIEM; здійснювати налаштування механізмів прийому даних SIEM, розбір і відображення подій; розробляти правила виявлення в системі SIEM для всіх джерел даних; здійснювати налаштування нових правил SIEM на основі запитів клієнтів і команд моніторингу; створювати посібники та звіти.

Математик (створення освітніх матеріалів з математики) в EPAM

📍Київ (віддалено)

Компанія запрошує фахівця з математики приєднатися до міжнародного освітнього проєкту, який передбачає розробку та алгоритмізацію завдань для студентів вищих навчальних закладів у галузі математики (мова: англійська). Розглядають студентів останніх курсів. Вимоги до кандидатів: глибокі знання академічного курсу з математики; знання статистики, фізики чи економіки (буде перевагою); знання письмової та усної англійської мови на рівні B1/B2.

Провідний інженер комп’ютерних систем у SOCAR Energy Ukraine

📍Київ (віддалено)

Нафтова компанія запрошує стати частиною команди. Вимоги до майбутніх працівників: досвід роботи системним адміністратором від 3-х років в організаціях із кількістю користувачів понад 100; вища технічна освіта; знання англійської мови (бажано). Компанія пропонує можливість працювати за змішаним графіком (офіс/вдома).

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