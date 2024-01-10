Рейтинг найвищих зарплат у січні — Finance.ua

Рейтинг найвищих зарплат у січні Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Рейтинг найвищих зарплат у січні

Український ринок праці, хоч і нерівномірно, однак продовжує відновлюватися після спаду на початку повномасштабної війни.

Відновлення українського ринку праці

Найкраща ситуація з відновлення ринку праці на Івано-Франківщині (183 відсотки від кількості, зафіксованої в лютому 2022 року), тобто вакансій удвічі більше, аніж до війни, найгірша — на Херсонщині (18 відсотків).

Експерти фіксують певну диспропорцію між кількістю пропозицій роботи та резюме. Зокрема, відчувається нестача робітничих професій та медичних працівників. При цьому дуже висока конкуренція на роботу онлайн. Йдеться про такі професії:

верстальники;

тестувальники;

вебдизайнери;

копірайтери;

ретушери;

відеомонтажери.

Тож, у деяких сферах — дефіцит кадрів, у деяких — велика конкуренція з-поміж шукачів роботи.

Зокрема, на сайті Robota.ua налічується більш ніж 82,6 тис. вакансій. Це удвічі більше проти січня минулого року. Також зросло число резюме на 400 тисяч, до 5,1 млн одиниць.

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Збільшилась кількість пропозицій роботи у Державному центрі зайнятості. Якщо у грудні налічувалося 49,3 тис., то на початку минулого року лише 20,5 тис. вакансій.

Де найбільше пропозицій роботи і кого шукають

За даними кадрових порталів, компанії найбільше шукають:

менеджерів;

консультантів;

адміністраторів;

бухгалтерів.

У трійці лідерів найпопулярніших категорій:

сфера обслуговування;

робочі спеціальності;

продажі;

закупівлі.

Зокрема, на Robota.ua найбільше шукають торговців, продавців та простих робітників, а найменше фахівців морських спеціальностей. Натомість на Work.ua найменша потреба у фахівцях зі сфер «Страхування» та «Нерухомість».

Джерело. Work.ua

Де найвищі зарплати українців

Середня зарплатня на початку минулого року була на рівні 15 тис. грн, а зараз — 19 тис. грн, за даними кадрових сайтів. Найвищі середні зарплати:

у Херсоні — 22,5 тис. гривень;

у Києві — 21,5 тис. гривень;

у Львові — 20 тис. гривень;

у Дніпрі — 19 тис. гривень.

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За словами експертів, першість Херсона пояснюється тим, що там багато вакансій для військових чи дотичних фахівців.

Найнижчі середні зарплати:

у Сумах — 14,4 тис. гривень;

у Кривому Розі — 15 тис. гривень.

Регіони з найвищими середніми зарплатами. Джерело. Work.ua

За категоріями найбільше платять працівникам у сфері IT — середня зарплата 110 тис. гривень. Найбільше зросли доходи у Net-програмістів — з 56 тис. до 70 тис. гривень.

Вища за середню зарплата у спеціалістів галузі нерухомості, транспорту, продажів.

Найменші середні зарплати:

в освіті, науці — 15,8 тис. гривень;

у роздрібній торгівлі — 15,5 тис. гривень.

У сфері страхування, де торік були найнижчі зарплати, виплати зросли з 12,5 тис. до 22,5 тис. гривень.

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