Яким був останній місяць 2023 на ринку праці (інфографіка) — Finance.ua

Яким був останній місяць 2023 на ринку праці (інфографіка) Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Яким був останній місяць 2023 на ринку праці (інфографіка)

Грудень — традиційно «низький» сезон на ринку праці. 2023 рік не став винятком, адже на кінець року й роботодавці, і шукачі були не надто активними. З огляду на динаміку попередніх років серйозного пожвавлення варто очікувати наприкінці січня чи навіть на початку лютого.

Про це пише Work.ua.

У грудні рекрутери отримували найменшу кількість відгуків шукачів за останні 3 роки. Щоб конкурувати за найкращі кадри, роботодавці й далі підвищують зарплати. У грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн.

Інфографіка: Work.ua

Динаміка вакансій

У грудні 2023 року роботодавці опублікували 96 524 вакансій. Як порівняти із листопадом, кількість пропозицій роботи скоротилася на 5%. Зменшення кількості вакансій в останній місяць року — звичайне явище на ринку праці. Адже в період зимових свят і шукачі, і роботодавці проявляють значно меншу активність.

Інфографіка: Work.ua

Як і раніше, на ринку праці залишаються значні диспропорції. Як порівнювати з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у Закарпатській (171%), Івано-Франківській (157%), Хмельницькій (132%), Чернівецькій (129%) та Львівській області (128%).

Області-лідери за абсолютною кількістю пропозицій роботи мають стільки вакансій: Київська — 33 171, Дніпропетровська — 8 976, Львівська — 8 773, Одеська — 6352, Харківська — 3 456.

На яких фахівців попит

Уже декілька місяців поспіль найбільшу кількість вакансій на ринку пропонує категорія «Робочі спеціальності, виробництво» (-8% до листопада, 17 408 вакансій). Також серед лідерів категорії «Сфера обслуговування» (-6%, 16 821), «Продаж, закупівля» (-4%, 13 145), «Роздрібна торгівля» (-2%, 12 174), «Логістика, склад, ЗЕД» (-6%, 10 080).

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Попри загальний спад на ринку, деякі категорії наростили кількість вакансій: «Страхування» (+4% до листопада, 200 вакансій), «Бухгалтерія, аудит» (+2%, 6 858), «Фінанси, банк» (+2%, 4 278), «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» (+2%, 1038). Роботодавці готувалися до сезону фінансової звітності, що відобразилося на пошуку кандидатів.

У розрізі окремих професій у грудні зріс попит на таких фахівців:

бізнес-аналітик (+14% до листопада, 193 вакансій);

інженер із якості (+12%, 220);

директор із маркетингу (+11%, 137);

оператор АЗК (+8%, 471);

енергетик (+8%, 154);

начальник відділу кадрів (+7%, 128);

завідувач складу (+6%, 287);

курʼєр з авто (+6%, 134);

помічник адвоката (+4%, 197);

хімік (+4%, 113).

Роботодавці все частіше позначають свої вакансії як такі, що відкриті для ветеранів (+1% до листопада, 5 857 вакансій), людей з інвалідністю (+3%, 8 770), пенсіонерів (+1%, 3 981).

Конкуренція

У грудні 282 975 шукачів оновили або створили резюме. Це на 17% менше за показники листопада та відповідає загальному тренду місяця: шукачі «пішли в сплячку» напередодні зимових свят і повернуться до активного пошуку вже в січні чи лютому. Такі настрої відобразилися і на кількості відгуків на вакансії: конкуренція серед шукачів у грудні 2023 була найнижчою за останні три роки.

Інфографіка: Work.ua

Найбільшу кількість відгуків на вакансії в грудні отримували роботодавці у Вінницькій області, посунувши незмінного лідера — Київщину. Також не відстають за активністю шукачі в Харківській, Волинській та Одеській областях. Натомість найнижча конкуренція була в Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях.

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Як і раніше, найбільшу кількість відгуків шукачі надсилають на пропозиції дистанційної роботи. У топі — вакансії UI/UX дизайнера, тестувальника, ретушера, перекладача англійської, відеомонтажера, копірайтера, графічного дизайнера. А от найважче отримувати відгуки від фахівців робітничих професій: гірника, різьбяра, машиніста тепловоза, інструментальника, фахівця з каменеобробки, свердлувальника, спеціаліста холодильного обладнання.

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