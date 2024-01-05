Які soft skills розвивати у 2024 році, щоб мати попит у роботодавців — Finance.ua

Які soft skills розвивати у 2024 році, щоб мати попит у роботодавців Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Які soft skills розвивати у 2024 році, щоб мати попит у роботодавців

Згідно зі звітом «The Future of Jobs» Всесвітнього економічного форуму, до 2025 року м‘які навички будуть одними з найнеобхідніших для успіху в карʼєрі. Що таке soft skills, які скіли хочуть бачити роботодавці та як їх розвивати, розповіла для Happy Monday Юлія Коваленко, HR Manager компанії IdeaSoft, що входить до Sigma Software Group.

Які soft skills є найціннішими для роботодавців

Ефективна комунікація. Це здатність чітко й переконливо передавати інформацію різними засобами, розуміти потреби інших, а також приймати й давати фідбек. Комунікативні навички мають вирішальне значення для розвитку міцних стосунків з колегами, клієнтами й іншими зацікавленими сторонами.

Це здатність чітко й переконливо передавати інформацію різними засобами, розуміти потреби інших, а також приймати й давати фідбек. Комунікативні навички мають вирішальне значення для розвитку міцних стосунків з колегами, клієнтами й іншими зацікавленими сторонами. Командна робота. Це здатність іти на компроміс, розподіляти відповідальність, ефективно спілкуватися та співпрацювати для досягнення спільних цілей. Ефективна командна робота сприяє творчості, інноваціям, обміну ідеями та створенню позитивного робочого середовища.

Це здатність іти на компроміс, розподіляти відповідальність, ефективно спілкуватися та співпрацювати для досягнення спільних цілей. Ефективна командна робота сприяє творчості, інноваціям, обміну ідеями та створенню позитивного робочого середовища. Емоційний інтелект. Це здатність розпізнавати й розуміти емоції — свої та інших. Співробітники з розвинутим емоційним інтелектом дають чуйний і конструктивний зворотний зв’язок, будують довірчі й міцні стосунки з колегами, мотивують людей та розв’язують складні ситуації, не зачіпаючи почуття інших.

Це здатність розпізнавати й розуміти емоції — свої та інших. Співробітники з розвинутим емоційним інтелектом дають чуйний і конструктивний зворотний зв’язок, будують довірчі й міцні стосунки з колегами, мотивують людей та розв’язують складні ситуації, не зачіпаючи почуття інших. Адаптивність. Це здатність бути гнучким і відкритим до змін: швидко аналізувати ситуацію, вивчати нові навички та пристосовуватися до змін. Співробітники, що здатні адаптуватися, допомагають організаціям відновитися після складних періодів і долати несподівані виклики.

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Розвʼязання проблем . Це здатність аналізувати складну ситуацію, визначати суть проблеми та знаходити можливості для її розв’язання. Така навичка покращує процес прийняття обґрунтованих рішень, дозволяє досягати більш ефективних результатів, сприяє розвитку культури постійного вдосконалення.

. Це здатність аналізувати складну ситуацію, визначати суть проблеми та знаходити можливості для її розв’язання. Така навичка покращує процес прийняття обґрунтованих рішень, дозволяє досягати більш ефективних результатів, сприяє розвитку культури постійного вдосконалення. Креативність. Це здатність мислити нестандартно, розробляти нові ідеї або рішення, готовність кидати виклик припущенням. Креативність допомагає бачити проблему під різними кутами та забезпечує організаціям конкурентну перевагу, сприяючи розробці унікальних продуктів, систем чи процесів.

Це здатність мислити нестандартно, розробляти нові ідеї або рішення, готовність кидати виклик припущенням. Креативність допомагає бачити проблему під різними кутами та забезпечує організаціям конкурентну перевагу, сприяючи розробці унікальних продуктів, систем чи процесів. Критичне мислення. Це здатність об'єктивно аналізувати інформацію, мислити ясно й раціонально, розуміти логічний зв’язок між ідеями та робити обґрунтовані висновки. Люди з розвиненим критичним мисленням ставлять під сумнів ідеї та припущення, а не приймають їх за чисту монету.

Це здатність об'єктивно аналізувати інформацію, мислити ясно й раціонально, розуміти логічний зв’язок між ідеями та робити обґрунтовані висновки. Люди з розвиненим критичним мисленням ставлять під сумнів ідеї та припущення, а не приймають їх за чисту монету. Емпатія. Це здатність розуміти, що відчувають люди, уявляти себе на їхньому місці та бачити речі з чужої перспективи. Іноді на співбесідах можна почути запитання: «Чи був випадок, коли ви важко ладнали з кимось? Як ви з цим впорались?». Це показує, наскільки емпатія та емоційний інтелект дозволяють людині розв’язати складну ситуацію.

Це здатність розуміти, що відчувають люди, уявляти себе на їхньому місці та бачити речі з чужої перспективи. Іноді на співбесідах можна почути запитання: «Чи був випадок, коли ви важко ладнали з кимось? Як ви з цим впорались?». Це показує, наскільки емпатія та емоційний інтелект дозволяють людині розв’язати складну ситуацію. Чесність і етична відповідальність. Мільярдер Воррен Баффет назвав чесність найважливішою рисою, на яку слід звертати увагу при прийнятті на роботу. Чесність має вирішальне значення для довгострокового успіху. Найуспішніші працівники — ті, хто дотримується професійної етики та бере на себе відповідальність за свої успіхи й помилки. Тому коли хтось прозоро говорить, що зробив помилку і як збирається її виправити, то можна довіряти цій людині.

Ці софт скіли є одними з найважливіших, які роботодавці шукають у кандидатах. Якщо hard skills показують роботодавцям ваш досвід і технічні навички, то soft skills демонструють вашу здатність співпрацювати, розвʼязувати проблеми та розвиватися.

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