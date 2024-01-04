Глобальний ринок праці у 2024 році: чого очікують міжнародні роботодавці — Finance.ua
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Глобальний ринок праці у 2024 році: чого очікують міжнародні роботодавці

Особисті фінанси
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Глобальний ринок праці у 2024 році: чого очікують міжнародні роботодавці
Глобальний ринок праці у 2024 році: чого очікують міжнародні роботодавці
Міжнародна дослідницька компанія з ринку праці ManpowerGroup провела дослідження щодо планів роботодавців у І кварталі 2024 року. Як бізнес у світі буде наймати людей в наступому році, читайте далі.
Згідно з результатами дослідження ManpowerGroup, у 2024 році глобальний прогноз чистої зайнятості буде складати 26%.
Глобальний дефіцит талантів буде складати 75%, адже роботодавці стверджують, що їм важко знайти талановитих спеціалістів з необхідними навичками.

Прогноз на І квартал 2024 року

Опитування роботодавців показало, що у першому кварталі 2024 року більшість роботодавців планують наймати людей, зокрема:
  • 42% роботодавців очікують збільшення найму фахівців на роботу;
  • 16% роботодавців очікують зменшення найму кандидатів;
  • 39% не повідомляють про зміни;
  • 3% не впевнені, що будуть наймати людей.
В цілому глобальні перспективи погіршилися на -4% порівняно з попереднім кварталом, але зросли на +3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Серед країн, які найбільше будуть наймати людей, дослідники відмітили Індію (37%) і Нідерланди (37%). Найгірший показник очікується в Аргентині (2%).
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Зі стабільними прогнозами в усіх регіонах будуть роботодавці в Північній Америці (34%). Там повідомили про найсильніші наміри щодо найму фахівців. За нею йдуть Азійсько-Тихоокеанський регіон (30%), Південна та Центральна Америка (28%). Показники Європи, Близького Сходу та Африки будуть складати 23%.
Якщо порівнювати з 2023 роком, найкращий результат щодо працевлаштування показала Угорщина (+20%), а найгірший результат в Панамі (-18%).
Найсуттєвіші покращення прогнозів у І кварталі 2024 році роботодавці у 27 країнах повідомили про покращення прогнозів щодо найму персоналу порівняно з аналогічним періодом минулого року, погіршення очікується у 12 країнах, а в двох залишилися незмінними.

Перспективи зайнятості в ключових галузях промисловості

Підприємства ІТ-індустрії повідомили про найкращі перспективи щодо найму персоналу протягом п’яти кварталів поспіль, але вони погіршилися на -3%, якщо порівнювати з ІV кварталом 2023 року.
Перспективи зайнятості у розрізі галузей:
  • Інформація і технології - 36%;
  • Фінанси та нерухомість — 34%;
  • Комунікації - 31%;
  • Охорона здоров’я та наука — 28%;
  • Промисловість — 28%;
  • Енергетика та комунальні послуги — 26%;
  • Транспорт, логістика та автомобільна промисловість — 26%;
  • Споживчий ринок (товари та послуги) — 22%;
  • Інше — 16%.
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В дослідженні зазначається, що у 2024 році роботодавці Фінляндії будуть мати найвищі наміри щодо найму працівників у сферах транспорту, логістики та автомобілебудування, та автомобільної промисловості (69%); Нідерланди у галузі енергетики та комунальних послуг (67%); роботодавці Швейцарії планують наймати більше людей у сфері фінансів та нерухомості (54%).
Щодо перспектив зайнятості в США, роботодавці зауважили, що найпозитивніші прогнози для сектору послуг зв’язку — 74%.
Результати дослідження показали, з якими навичками найскладніше знайти фахівців, зокрема:
  1. ІТ та дані.
  2. Інженерія.
  3. Продажі та маркетинг.
  4. Операції та логістика.
  5. Виготовлення та виробництво.
Також організації визначили три головні проблеми при розгляді вакансій, що потребують навичок штучного інтелекту:
  • навчання співробітників використовувати ШІ на роботі;
  • пошук кваліфікованих працівників;
  • визначення ролей, які можуть скористатися перевагами штучного інтелекту.
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