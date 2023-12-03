10 навичок, на які роботодавці звертатимуть увагу у 2024 році — Finance.ua

10 навичок, на які роботодавці звертатимуть увагу у 2024 році Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

10 навичок, на які роботодавці звертатимуть увагу у 2024 році

Сучасне бізнес-середовище швидко змінюється, а під час війни поготів. Український ринок праці стикнувся з дефіцитом кадрів, компанії відчувають нестачу шукачів й кваліфікованих кадрів. У зв’язку з цим працівникам доводиться постійно адаптовуватися до нових технологій та ринкових умов, щоб бути більш конкурентоспроможними.

Work.ua разом з експертами розповіли , що буде важливо для роботодавців у 2024 році.

1. Знання англійської

Англійська мова — це один із ключових показників, на який роботодавці звертали й продовжать звертати увагу.

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Є низка переваг знання англійської:

Велика кількість програм, необхідних для роботи в різних сферах, мають інтерфейс англійською. Зі знанням мови простіше адаптуватися до нового ПЗ, яке ви будете використовувати. Штучний інтелект краще працює англійською мовою. Оскільки працівникам усе частіше доведеться користуватися AI для спрощення виконання завдань, найкраще ваш запит він зрозуміє саме англійською. Комунікація з користувачами з-за кордону. Знання англійської допоможе ліпше орієнтуватися під час роботи з іноземцями.

2. Вміння працювати зі штучним інтелектом

Щоб отримувати якісні результати від штучного інтелекту, неважливо якого, треба правильно вміти створювати запит. До прикладу, якщо ви хочете працювати в агенції вебдизайну, ефективно буде використати поєднання «конструктор сайтів + AI для зображень + AI для тексту». Так це створить додаткову цінність продукту. Але навіть якщо не говорити про конкретні сфери, використання ШІ — це вже рутина, а не привілей.

3. Вміння швидко вчитися

Швидко вчитися — це надзвичайно важливо. У будь-якій сфері вам потрібно здобувати нові навички, розумітися на різних аспектах вашої роботи та як мінімум намагатися зрозуміти різноманітні нюанси тієї компанії, в якій ви працевлаштовані.

Прискорюючи свій темп навчання, ви отримуєте можливість краще розуміти те місце, де ви працюєте. Ваші навички можуть бути недостатньо розвинені на практиці. Нерідко трапляються ситуації, коли люди, які довго співпрацювали з однією компанією, приходили до нової та розуміли, що не мають потрібних вмінь для повноцінної роботи. Тому необхідно вміти швидко адаптуватися до нової роботи, щоб ефективно виконувати завдання. Нові інструменти. Це те, що ви завжди будете зустрічати. У різних компаніях працівники активно використовують всілякі органайзери, месенджери, застосунки з планування. Вони не завжди будуть зручними, але треба буде підлаштовуватися.

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4. Критичне мислення

Критичне мислення — ключова навичка працівника, яка дозволяє бути ефективним, конкурентоспроможним та готовим до викликів у своїй професійній діяльності. Ось для чого знадобиться критичне мислення:

Аналізувати інформацію, розуміти проблему та знаходити оптимальні варіанти для її розв’язання.

Сучасний ринок вимагає постійних інновацій. Ви маєте вміти генерувати нові ідеї та визначати, що допоможе вдосконалити процеси.

Ефективно висловлювати свої думки, аргументувати погляди та взаємодіяти з іншими членами команди.

Легше адаптуватися до нових умов і швидко реагувати на зміни в середовищі.

5. Вміння шукати компроміси

Коли ви знаєте, як шукати компроміси, ви матимете можливість суттєво покращити свою взаємодію з клієнтами та колегами.

Робочі компроміси: ситуації, коли ви та ваш колега будете мати повністю протилежний погляд на певні питання. У таких випадках ви зможете прийти до рішення, яке буде включати ідеї обох сторін, що зробить вашу взаємодію та роботу краще. Іноді компроміс потребуватиме більших зусиль з вашого боку. Та якщо це не критичне завдання, просто підіть на поступки й зекономити час собі та колезі. Компроміси з клієнтами. Доволі часто трапляються випадки, коли треба йти на певні поступки для клієнта.

6. Стресостійкість та організованість

У будь-якій команді бувають моменти, коли кожен з членів колективу отримує велику кількість завдань, які, як-то кажуть, «на вчора». Тоді треба організовувати роботу так, щоб виконати все в прискореному темпі. У таких ситуаціях рівень стресу підвищується, працівники починають думати, що вони нічого не встигнуть. Саме тому вміння взяти себе в руки та почати організовувати роботу залишається одним з пріоритетних.

7. Комунікабельність

Коли ви приходите в новий колектив або вже працюєте в компанії, вам треба вибудувати зв’язки з колегами або клієнтами, постійно комунікувати для виконання завдань, пропонувати свої ідеї тощо. Можна подумати, що нічого складного в спілкуванні немає, але щоб вас зрозуміли — думки треба доносити чітко, коли розпочинається конфлікт — його варто правильно закінчити, а якщо вам треба дати фідбек — зробити це треба так, щоб ваш колега, наприклад, замість образи відчув вдячність, що йому допомогли виправити помилки й стати краще. Тому варто розвивати цю рису.

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8. Ініціативність

Будь-яка ідея — це корисно. Це може бути спрощення певних робочих процесів, додаткова можливість заробити грошей для компанії чи навіть цікавий спосіб просування.

Але ініціативність — це не тільки про ідеї. Це також про можливість показати, що ви хочете виконувати завдання, підхоплювати нові проєкти. Це завжди цінується як вашим роботодавцем, так і вашим колективом.

Щоб на 100% проявити цю навичку, варто:

Не приходити в нову команду одразу з радикальними змінами. Ви можете «горіти» новим місцем роботи, одразу йти з розумінням, що можна покращити. Але не всі процеси потребують зміни. Як мінімум не одразу. Варто спочатку подивитися, як все влаштовано. Ніколи не боятися пропонувати нові ідеї. Вам може здаватися, що те, що ви придумали — це якась нісенітниця. Але будь-яка ідея має право на життя. Якщо ви її озвучите, то, можливо, хтось із колег придумає, як її адаптувати. Не бійтеся висловлювати свою думку. Якщо хтось з колег пропонує ідею, яка вам не зовсім подобається, ввічливо про це скажіть й поясніть чому саме.

9. Вміння ухвалювати рішення

Може здаватися, що рішення — це лише для «головних». Коли керівник якогось відділу ухвалює рішення, а всі інші лише від нього відштовхуються. Але ж ні. Рішення ухвалюються на всіх ланках будь-якого бізнесу.

Вміння ухвалювати рішення та пояснювати свій вибір дуже цінується на будь-якій посаді.

10. Адаптивність

Зараз будь-який бізнес постійно підлаштовується під нові реалії, намагається впровадити більше нововведень для своїх клієнтів. Але й умови роботи можуть суттєво змінитися. Адаптивність передбачає:

Вміння миттєво перемикатися на нові завдання. Вміння працювати з різних локацій. Підмінити свого колегу.

Адаптивність надважлива в сучасних умовах. Тому що від того, наскільки ви готові до непередбачуваних обставин та наскільки добре зможете виконувати завдання за таких умов, залежить загальний успіх багатьох проєктів.

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