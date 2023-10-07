Чому роботодавці не вказують зарплату у вакансіях — Finance.ua

Чому роботодавці не вказують зарплату у вакансіях Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Чому роботодавці не вказують зарплату у вакансіях

Під час пошуку роботи кандидати стикаються з тим, що у більшості вакансіях компанії не вказують діапазону заробітної плати, на яку може розраховувати майбутній працівник. Це викликає роздратування у пошукачів, адже часто доводиться витрачати час на спілкування з роботодавцями, чиї пропозиції могли б відсіятися ще на етапі перегляду вакансії. То навіщо роботодавці це роблять і як бути кандидату у такому випадку, щоб отримати роботу із зарплатнею, на яку розраховував та яка відповідає ринку? Відповіді на ці питання пошукали експерти robota.ua.

Чому роботодавець не вказує рівня зарплати у вакансіях

Існує упередження, що так трапляється лише з вакансіями з маленькою заробітною платою з метою її приховати і вмовити хоч якогось кандидата. Проте так трапляється і в стабільних компаніях з ринковими зарплатами. На це є декілька причин:

Сума винагороди не визначена

Іноді трапляється так, що в компанії відкривають додаткову вакансію, але ще не до кінця впевнені, скільки готові платити новому працівнику. Тому в резюме просять вказати бажаний рівень заробітної плати, щоб побачити власну зарплатну вилку.

Політика нерозголошення зарплат

У більшості компаній існує заборона на розголошення колегам власної зарплати, адже часто на суміжних посадах люди отримують різні фінансові компенсації. У такому разі, коли відкрита в компанії вакансія на широкий загал показує суму, якої не отримує вже наявний працівник — для роботодавця виникає додаткова проблема та ризики втратити ще одного співробітника.

Бажання отримати гарного фахівця за невелику компенсацію

Деякі гарні спеціалісти можуть несвідомо знижувати свою цінність на ринку праці. І коли роботодавець готовий платити працівнику на цій посаді умовно 40 тис. грн, а гарний кандидат в зарплатних очікуваннях вказує - 30 тис. грн, ніхто не буде сперечатися. Так компанія отримає крутого фахівця і водночас збереже бюджет.

Читайте також Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Які бувають вакансії та як реагувати на них пошукачу?

Вакансії, де вказано зарплату

Це найпростіший, проте найменш поширений варіант. У таких вакансіях роботодавець чітко знає, кого він шукає та скільки готовий платити такому працівнику. Кандидат на етапі розсилання резюме розуміє, чи ця вакансія варта його уваги та витрачених сил і часу. Тож такий варіант мінімізує ризики пустого спілкування незацікавлених сторін.

Проте для кандидата тут також є мінуси — навряд вдасться домовитися про трохи вищу винагороду через вашу високу професійність. Адже одразу бачили очі, що руки брали.

Вакансії, де вказано діапазон зарплати

У таких вакансіях роботодавці вказують свій бюджет для конкретної вакантної посади і він буде коливатися залежно від рівня експертності кандидата. Не лякайтеся, якщо рівень вашого досвіду не дозволяє претендувати на верхню межу діапазону. Адже часто роботодавці надають перевагу менш досвідченим, проте амбітним кандидатам, яким на початку можна платити трохи менше, а зі здобуттям практичного досвіду рівень вашого доходу зростатиме.

У таких вакансіях пошукача повинен насторожити дуже великий розрив у мінімальному та максимальному рівні оплати. Здебільшого, це стосується вакансій, де левову частку заробітку складають виконання КРІ. Так, для деяких професій це цілком нормально. Проте якщо в описі зустрічаєте щось на кшталт «зарплата від 10 000 грн до 80 000 грн, все залежить тільки від вас самих», то поставте цю пропозицію під сумнів. Адже у більшості випадків по факту працівник отримує тільки нижню межу цього діапазону.

Вакансії, де розмір зарплати не вказано

У таких вакансіях роботодавець завжди пише фразу на кшталт «рівень заробітної плати визначається за результатами співбесіди». І тут вже його цікавить, наскільки кандидат себе оцінить і зекономить бюджет компанії.

У такому випадку пошукачу потрібно оцінити ринок праці за його спеціалізацією та визначити середній рівень заробітної плати. Далі проаналізувати свої компетенції та досвід на необхідність доплачувати за них. Визначте для себе критичний мінімум зарплати і навіть не розглядайте пропозиції із нижчою винагородою. Не знецінюйте себе і будьте впевнені на шляху пошуку компанії, яка буде готова заплатити за такого фахівця більше.

Але разом з тим, не думайте, що ви такий унікальний і перспективний, що повинні заробляти тисячі доларів на місяць і ні центом менше. Ваші розрахунки повинні бути обʼєктивними та відповідати компетенціям, інакше ризикуєте стати анекдотом, які HR-и розповідають одне одному.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.