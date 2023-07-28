Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)
Повномасштабна війна негативно позначилася на ринку праці України. Найпопулярнішими стали професії: військовослужбовець, будівельник, сапер, медик та соціальний працівник. На доходи громадян впливає близькість міста до зони бойових дій.
У Києві зарплати максимальні. Середня зарплата місцевих жителів — 20 тис. грн. За даними профільного порталу Work.ua, що провів дослідження, заробітні плати зросли на 10% у всіх фахівців. У деяких спостерігається тотальне зростання прибутку. Найвищий — у психологів, які почали одержувати на 80% більше.
Найпопулярніші професії в Україні пов’язані з фінансами, торгівлею та сферою обслуговування. Найбільше зросли зарплати у кухарів, офіціантів та охоронців, а найменше — у водіїв.
У кого найвищі зарплати у Києві
Стабільно високі зарплати у професіоналів у IT-сфері, ортодонтів, ортопедів, директорів з маркетингу, інженерів з комунікацій та керівників у сфері нерухомості.
У списку найбільш високооплачуваних посад:
- Full stack програміст — 55 тис. грн;
- Angular-розробник — 56 тис. грн;
- Net-програміст — 60 тис. грн;
- програміст Java, IOS-програміст — 70 тис. грн.
Нарівні з айтішникам у столиці заробляють:
- медіабайєри — 55 тис. грн;
- директори з маркетингу — 50 тис. грн;
- зернотрейдери — 60 тис. грн;
- водії міжнародники та трейдери — 45 тис. грн.
На зарплату в межах 25−30 тис. грн можуть розраховувати промислові альпіністи, автомеханіки та автослюсарі, тонувальники та веб-дизайнери.
Середній дохід — близько 20 тис. грн пропонують нотаріусам, юристам, столярам, швачкам, ветеринарам, копірайтерам, SMM-менеджерам, фармацевтам, монтажерам.
Мінімальний дохід — у прибиральниць, санітарів, вахтерів, охоронців, покоївок, касирів, асистентів ветеринарних лікарів — від 7 до 14,5 тис. грн.
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