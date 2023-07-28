Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)

Особисті фінанси
184
Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)
Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)
Повномасштабна війна негативно позначилася на ринку праці України. Найпопулярнішими стали професії: військовослужбовець, будівельник, сапер, медик та соціальний працівник. На доходи громадян впливає близькість міста до зони бойових дій.
У Києві зарплати максимальні. Середня зарплата місцевих жителів — 20 тис. грн. За даними профільного порталу Work.ua, що провів дослідження, заробітні плати зросли на 10% у всіх фахівців. У деяких спостерігається тотальне зростання прибутку. Найвищий — у психологів, які почали одержувати на 80% більше.
Найпопулярніші професії в Україні пов’язані з фінансами, торгівлею та сферою обслуговування. Найбільше зросли зарплати у кухарів, офіціантів та охоронців, а найменше — у водіїв.

У кого найвищі зарплати у Києві

Стабільно високі зарплати у професіоналів у IT-сфері, ортодонтів, ортопедів, директорів з маркетингу, інженерів з комунікацій та керівників у сфері нерухомості.
У списку найбільш високооплачуваних посад:
  • Full stack програміст — 55 тис. грн;
  • Angular-розробник — 56 тис. грн;
  • Net-програміст — 60 тис. грн;
  • програміст Java, IOS-програміст — 70 тис. грн.
Нарівні з айтішникам у столиці заробляють:
  • медіабайєри — 55 тис. грн;
  • директори з маркетингу — 50 тис. грн;
  • зернотрейдери — 60 тис. грн;
  • водії міжнародники та трейдери — 45 тис. грн.
На зарплату в межах 25−30 тис. грн можуть розраховувати промислові альпіністи, автомеханіки та автослюсарі, тонувальники та веб-дизайнери.
Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)
Середній дохід — близько 20 тис. грн пропонують нотаріусам, юристам, столярам, швачкам, ветеринарам, копірайтерам, SMM-менеджерам, фармацевтам, монтажерам.
Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)
Мінімальний дохід — у прибиральниць, санітарів, вахтерів, охоронців, покоївок, касирів, асистентів ветеринарних лікарів — від 7 до 14,5 тис. грн.
🤑 До речі, ви цікавитеся фінансовими ринками, але не хочете самостійно торгувати на біржі та ризикувати? Ми розповімо вам, як створити свій безпечний бізнес і заробляти на інтересі аудиторії до фінансів.

Як монетизуватисвій інтерес до фінансових ринків💰

За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.