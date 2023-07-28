Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка) — Finance.ua

Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Зарплати у Києві зросли на 80%: названо найбільш високооплачуваних спеціалістів (інфографіка)

Повномасштабна війна негативно позначилася на ринку праці України. Найпопулярнішими стали професії: військовослужбовець, будівельник, сапер, медик та соціальний працівник. На доходи громадян впливає близькість міста до зони бойових дій.

У Києві зарплати максимальні. Середня зарплата місцевих жителів — 20 тис. грн. За даними профільного порталу Work.ua, що провів дослідження, заробітні плати зросли на 10% у всіх фахівців. У деяких спостерігається тотальне зростання прибутку. Найвищий — у психологів, які почали одержувати на 80% більше.

Найпопулярніші професії в Україні пов’язані з фінансами, торгівлею та сферою обслуговування. Найбільше зросли зарплати у кухарів, офіціантів та охоронців, а найменше — у водіїв.

У кого найвищі зарплати у Києві

Стабільно високі зарплати у професіоналів у IT-сфері, ортодонтів, ортопедів, директорів з маркетингу, інженерів з комунікацій та керівників у сфері нерухомості.

У списку найбільш високооплачуваних посад:

Full stack програміст — 55 тис. грн;

Angular-розробник — 56 тис. грн;

Net-програміст — 60 тис. грн;

програміст Java, IOS-програміст — 70 тис. грн.

Нарівні з айтішникам у столиці заробляють:

медіабайєри — 55 тис. грн;

директори з маркетингу — 50 тис. грн;

зернотрейдери — 60 тис. грн;

водії міжнародники та трейдери — 45 тис. грн.

На зарплату в межах 25−30 тис. грн можуть розраховувати промислові альпіністи, автомеханіки та автослюсарі, тонувальники та веб-дизайнери.

Середній дохід — близько 20 тис. грн пропонують нотаріусам, юристам, столярам, швачкам, ветеринарам, копірайтерам, SMM-менеджерам, фармацевтам, монтажерам.

Мінімальний дохід — у прибиральниць, санітарів, вахтерів, охоронців, покоївок, касирів, асистентів ветеринарних лікарів — від 7 до 14,5 тис. грн.

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borgexpert За матеріалами:

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