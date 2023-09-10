Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати — Finance.ua
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Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Особисті фінанси
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Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати
Де і кому в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати
Серед усіх великих міст України найвищі пропоновані зарплати зафіксовано у Києві — в середньому 20 000 грн. При цьому розкид величезний — від 70 000 грн у медіабаєрів та військовослужбовців, до 6 700 у керівників гуртків. Найгірша ситуація з оплатою праці в Сумах, де в середньому пропонують 12 800 грн.
Про це пише Обозреватель з посиланням на дані кадрового порталу.
На другому місці після Києва за розмірами зарплат, опинився Львів — 18 000 грн. Найбільше тут пропонують топ-менеджерам — у середньому 60 000 грн. Найменше — педагогам-організаторам та просто організаторам, 9 900 грн.
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Далі - одразу три міста, де в середньому пропонують 17 500 грн. Це:
  • Дніпро. Найбільше тут пропонують топ-менеджерам та військовослужбовцям, у середньому 55 000 грн. Найменше — прибиральницям, 9 000 грн. А також санітаркам — 9 300 грн, посудомийницям — 9 500 грн.
  • Одеса. Тут найбільше пропонують фінансовим директорам — у середньому 50 000 грн. Найменше — санітаркам, 7 000 грн.
  • Ужгород. Найбільше обіцяють технологам — в середньому 35 000 грн. Найменше — прибиральницям, 11 300 грн. А також кредитним експертам — 11 500 грн.
Найнижчі зарплати зафіксовано у Сумах — в середньому 12 800 грн. Тут готові платити:
  • найбільше — військовослужбовцям, у середньому 72 500 грн;
  • найменше — прибиральницям, 7 000 грн.
Дещо більше пропонують у Кривому Розі — в середньому 14 000 грн. За даними кадровиків, оплата праці така:
  • найбільше — у військовослужбовців, у середньому 72 500 грн;
  • найменше — у прибиральниць, 6 900 грн.
Дані: Work.ua
Дані: Work.ua

Довідка Finance.ua:

  • в Україні рівень заробітної плати лікарів має становити мінімум 20 тис. грн, а середнього медперсоналу — 13,5 тис. грн, однак з початку року ухвалили зміни у законодавстві, які дозволяють скорочувати виплати до мінімального рівня у разі, якщо у лікарні не вистачає фінансування. Останнім починають дедалі більше зловживати;
  • середня зарплата в Україні зросла вперше з початку війни.
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За матеріалами:
Обозреватель
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