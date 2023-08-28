Середня зарплата в Україні зросла вперше з початку війни — Finance.ua

Середня зарплата в Україні зросла вперше з початку війни Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні зросла вперше з початку війни

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни.

Про це сказано в повідомленні ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень — 12 644 гривень;

лютий — 12 794 гривень;

березень — 13 423 гривень;

квітень — 13 626 гривень;

травень — 14 109 гривень;

червень — 16 012 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Довідка Finance.ua:

із 1 січня 2023 року мінімальна зарплата в Україні становить 6700 грн. Мінфін оприлюднив прогноз мінімальної зарплати на 2024−2026 роки і вказав на повернення індексації (поки що для бюджетників). Планується, що мінімалка з 1 січня 2024 року має становити 7100 грн, а з 1 липня 2024-го — 8000 грн;

голова правління Ліги банків України Олена Коробкова раніше заявляла, що розмір реальної заробітної плати в Україні з урахуванням інфляції повернувся до показників початку 2022 року;



за даними Work.ua, у липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн.

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