Зарплати ростуть третій місяць поспіль: кому в Україні платять найбільше — Finance.ua

Зарплати ростуть третій місяць поспіль: кому в Україні платять найбільше Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Зарплати ростуть третій місяць поспіль: кому в Україні платять найбільше

У липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Найбільше зростання середніх зарплат, які вище, ніж середня зарплата в Україні, відбулось у категоріях:

до 33 000 грн (+6%) «Нерухомість»;

до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

до 22 500 грн (+5%) «Продаж, закупівля»;

до 21 000 грн (+5%) «IT, комп’ютери, інтернет»;

до 20 000 грн (+11%) «Страхування», (+5%) «Управління персоналом, HR»;

до 19 950 грн (+5%) «Сільське господарство, агробізнес»;

до 18 500 грн (+6%) «Краса, фітнес, спорт».

Сімка найвищих зарплат за посадами (не керівні, не з ІТ):

53 000 грн отримував медіабаєр;

42 500 грн — водій-міжнародник;

38 750 грн — бізнес-аналітик;

36 250 грн — ендодонтист;

35 000 грн — рієлтор;

32 500 грн — координатор зі збуту, рихтувальник;

30 000 грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, автомеханік, бурильник, головний бухгалтер, дизеліст, технолог меблів.

Найнижчі зарплати від 6 750 до 11 000 грн за посадами у: консьєржів, санітарів, прибиральників, посудомийників, асистентів ветеринарного лікаря, інтерв'юерів.

Улітку, в традиційно низький бізнес сезон, ринок праці України демонструє стабільність та тримає щабель відновлення 90%, як порівняти з довоєнним періодом. Розвиток показують роботодавці, що залучені у виробництві, відбудові та укріпленні онлайн- і офлайн-зв'язків між бізнесами (логістика і телеком).

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Позитивні тенденції проявляє освіта, надаючи більше робочих місць викладачам англійської для підвищення мовного рівня українців. Крім того, роботодавці поступово готуються до повернення ветеранів та збільшують частку вакансій для них.

«Попри літо, зарплати продовжують зростати. У розрізі місяця зростання може бути незначним, проте якщо поглянути від початку року, то маємо покращення фінансового становища. Та все це лише середина року. Ймовірно, восени на нас чекає черговий крок уперед як за кількістю пропозицій роботи, так і в перегляді зарплат на тлі дефіциту кадрів», — додали експерти Work.ua.

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