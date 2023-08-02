Наскільки роботодавці готові до повернення військових — дослідження Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Наскільки роботодавці готові до повернення військових — дослідження

Понад 60% роботодавців ще ніколи не працювали з ветеранами, але починають готуватися до найму колишніх військових, покладають сподівання на програми менторства, очікують допомоги від держави й суспільства та високо цінують професійні навички військовослужбовців.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Український ветеранський фонд у співпраці з Work.ua та Lobby X.

Більшість компаній не мають досвіду роботи з ветеранами

Дослідження підтверджує, що робота в одному колективі з людьми, які брали безпосередню участь бойових діях, буде в новинку для більшості компаній. Тільки третина з опитаних роботодавців поділилися, що вже мають досвід роботи з ветеранами, — у 7% він значний, у 25% невеликий.

Також 62% респондентів відповіли, що ще не мають досвіду прийому чи розгляду на роботу, інтервʼювання кандидатів-ветеранів. При цьому більшість із тих, хто вже приймав на роботу, співпрацював з ветеранами, визначають цей досвід як однозначно позитивний (35%), скоріше позитивний (31,5%) або нейтральний (22%). Тільки 8% опитаних вибрали варіант відповіді «Скоріше негативний», говорячи про роботу з колишніми військовими.

Роботодавці не хочуть, щоб ветерани приховували свій статус

Опитування показує, що більшість роботодавців, 44%, ставляться до приховування кандидатами статусу ветерана тою чи іншою мірою негативно.

Найчастіше, у 68% випадків, роботодавці зʼясовують, що перед ними кандидат-ветеран, уже на етапі співбесіди. З резюме це стає відомо у 22% випадків.

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Водночас роботодавці назвали релевантними для цивільної роботи багато навичок, які можна отримати під час військової служби, як-от робота в команді, критичне мислення, відповідальність, технічні навички тощо.

Це свідчить на користь твердження, що вказувати військовий досвід та отримані під час служби знання в резюме — насправді корисно і для роботодавців, і для ветеранів.

А ще практично всі роботодавці (95,5%) вважають доцільним формувати та розвивати культуру поваги до ветеранів на ринку праці та в суспільстві в цілому.

Серед рис, які, на думку роботодавців, характеризують тих, хто став на захист українців у війні з росією, лідирує виражена громадянська позиція. На другому місці — дисципліна. Але відзначили роботодавці й можливу емоційну нестабільність, помістивши її на 3 місце серед переліку особистих якостей, котрі вважають притаманними ветеранам.

Рівень компетентностей ветеранів

Опитування показало, що приблизно в ⅔ компаній є працівники, яких мобілізували до ЗСУ та за якими зберігаються робочі місця. Частина роботодавців уже впровадили або планують впровадити у своїх організаціях програми з повернення та адаптації цих співробітників після демобілізації.

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Більшість роботодавців відмітили, що не вважають, ніби ті, хто зараз в ЗСУ, після повернення програватимуть цивільним шукачам:

28,5% опитаних думають, різниця між рівнем компетенцій перших і других буде невідчутною;

21% — що більшість ветеранів навіть набудуть нових навичок на службі.

При цьому 25% респондентів вважають, що потреба в перекваліфікації ветеранів таки постане. А ще 23% важко було дати прогноз з цього питання.

Тож роботодавці не думають, що ветерани будуть менш професійними на цивільних посадах, але питання до- чи перекваліфікації частини цих кандидатів у майбутньому визнають актуальним.

Як, на думку бізнесу, повинна допомагати держава

59% респондентів сподіваються, що держава надасть за працевлаштування колишніх військових податкові знижки, 24% вважають, що потрібні квоти, ще 24% — за звільнення компаній, які працевлаштовують ветеранів, від певних зобовʼязань, 22% — за пільгові кредити. Тоді як інформаційні кампанії, спрямовані на заохочення брати ветеранів на роботу, вибрали як відповідь 25% компаній.

Також роботодавці сподіваються на підтримку громадянського суспільства. 39% опитаних вважають, що, ймовірно, звернуться до громадських організацій по допомогу, 43% вибрали варіант «Не виключаю таку можливість».

Зокрема, компанії готові покластися на громадянське суспільство в організації адаптаційних тренінгів для ветеранів, створенні громадських центрів, громадських платформ з працевлаштування, значущими також визнають профорієнтаційні заходи від суспільних організацій та ярмарки вакансій.

Як допомагатимуть самі компанії

Самі компанії найбільше готові надати ветеранам без досвіду цивільної роботи стажування та менторську підтримку (майже 57% респондентів вибрали цей варіант). Третина компаній може запропонувати таким кандидатам часткову зайнятість (29%). При цьому 20% опитаних зазначили, що їм важко відповісти на запитання про заходи підтримки від компанії, а 9% не готові надавати ані підтримку менторів, ані пріоритетність під час найму, ані додаткову освіту чи бонуси.

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Щодо наявних мобілізованих працівників — роботодавці однозначно чекають їхнього повернення та планують підготовку до адаптації в цивільному житті. Та в більшості компаній схильні все ж відкласти створення таких програм на майбутнє.

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