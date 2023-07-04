Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів — дослідження Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів — дослідження

Наразі понад мільйон чоловіків та жінок захищають земляків та звільняють наші землі від окупантів. Вже зараз роботодавцям потрібно думати про те, що робити з ветеранами та ветеранками після нашої перемоги, адже вони повертатимуться до цивільного життя та шукатимуть роботу.

Аналітики порталу robota.ua провели дослідження «Наскільки роботодавці готові працевлаштовувати ветеранів?».

Чи готові ви взяти на роботу ветерана російсько-української війни:

88,1% роботодавців відповіли «Так»;

10,7% опитаних не змогли відповісти на запитання;

трохи більше ніж 1% вказали, що не готові працевлаштувати ветерана.

Інфографіка: budni.rabota.ua

Чи працевлаштовані у вас на даний момент ветерани, учасники бойових дій:

мають у колективі наразі учасників бойових дій/ветеранів — 47,6% працедавців;

не мають таких працівників — 52,4% компаній.

Інфографіка: budni.rabota.ua

Чого, на ваш погляд, бракує ветеранам та учасникам російсько-української війни:

73,8% респондентів бракує програм психологічної адаптації;

програм соціальної адаптації та інтеграції не вистачає 67,9% опитаних;

відчувають брак програм працевлаштування ветеранів з інвалідністю 64,3% респондентів;

фінансової підтримки бракує 56% опитаних;

медичної - 54,8%.

Інфографіка: budni.rabota.ua

Чи плануєте ви надавати підтримку ветеранам як бізнес, незалежно від державних програм:

трохи більш ніж половина (52,4%) респондентів планують комплексно підтримувати найнятих співробітників-ветеранів, інвестуючи в їхнє навчання, перекваліфікацію, психологічну підтримку, розвиток soft та hard skills;

чверть опитаних планують надавати перевагу кандидатам-ветеранам при закритті вакансій;

14,3% - планують підтримувати найнятих співробітників-ветеранів за рахунок програм матеріальної мотивації (13-та зарплата, додаткові бонуси тощо);

10,7% респондентів планують підтримувати найнятих співробітників-ветеранів за рахунок інвестицій у програми психологічної підтримки;

9,5% - планують фінансувати фонди, що допомагають ветеранам;

6% - не планують підтримувати ветеранів.Інфо

Інфографіка: budni.rabota.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.