Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні — Finance.ua

Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні

Найчастіше ветерани стикаються з небажанням роботодавців брати на роботу військовослужбовців або зі складнощами перекваліфікації.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Український ветеранський фонд Мінветеранів.

Серед проблем/перешкод при працевлаштуванні, на яких акцентували ветерани є зокрема такі:

Небажання працедавців брати ветеранів на роботу. На думку учасників фокус-групи це може бути зумовлено певними пільгами ветеранів в сфері зайнятості, зокрема додатковою відпусткою, що робить ветеранів як працівників нерентабельними.

Нестача можливостей для перекваліфікації. Учасники фокус-групи апелювали до неефективної роботи Центрів зайнятості та нестачу актуальних можливостей для освоєння нової професії після військової служби.

Особистісні зміни, через які проходять учасники бойових дій. Як зауважили ветерани, на війні військові перебувають в обмеженому середовищі та екстремальних умовах, що провокує переоцінку цінностей, зміну пріоритетів, розширення особистих кордонів. Ці особистісні зміни можуть зокрема відображуватися у небажанні надалі працювати найманим працівником, або залишатися на роботі, яка досі не приносила задоволення.

Відповідаючи на питання: «Що для професійного розвитку ветеранів може зробити держава?», ветерани надали декілька, на їхню думку, можливих рішень:

на державному рівні зобов’язання працедавців надавати певну кількість резервних робочих місць для ветеранів;

надання державних преференцій, зокрема шляхом держзамовлення, для підприємств, які працевлаштовують ветеранів;

створення спеціалізованих центрів для ветеранів, де в межах однієї будівлі ветерани могли б отримати допомогу щодо оформлення пільг та інші послуги, зокрема й допомогу у працевлаштуванні;

надання пільгового кредитування для ветеранів, які бажають відкрити та розвивати власну справу та надавати робочі місця для інших ветеранів.

На думку учасників фокус-групи, ветерани зможуть себе реалізувати в будь-якій сфері, яка буде для них цікавою, адже сприймають працевлаштування, особистісний та кар'єрний розвиток як один з невід'ємних елементів ресоціалізації, переходу від військової справи до цивільної та відновлення після участі в бойових діях.

У цьому контексті ветерани позитивно реагують на можливості розвитку ветеранського бізнесу, вважають корисними громадські проекти з коучингу, проектного менеджменту та менторства для ветеранів.

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