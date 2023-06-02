Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні — Finance.ua

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Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні

Особисті фінанси
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Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні
Ветерани назвали проблеми, з якими стикаються при працевлаштуванні
Найчастіше ветерани стикаються з небажанням роботодавців брати на роботу військовослужбовців або зі складнощами перекваліфікації.
Про це свідчать результати дослідження, яке провів Український ветеранський фонд Мінветеранів.
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Серед проблем/перешкод при працевлаштуванні, на яких акцентували ветерани є зокрема такі:

  • Небажання працедавців брати ветеранів на роботу. На думку учасників фокус-групи це може бути зумовлено певними пільгами ветеранів в сфері зайнятості, зокрема додатковою відпусткою, що робить ветеранів як працівників нерентабельними.
  • Нестача можливостей для перекваліфікації. Учасники фокус-групи апелювали до неефективної роботи Центрів зайнятості та нестачу актуальних можливостей для освоєння нової професії після військової служби.
  • Особистісні зміни, через які проходять учасники бойових дій. Як зауважили ветерани, на війні військові перебувають в обмеженому середовищі та екстремальних умовах, що провокує переоцінку цінностей, зміну пріоритетів, розширення особистих кордонів. Ці особистісні зміни можуть зокрема відображуватися у небажанні надалі працювати найманим працівником, або залишатися на роботі, яка досі не приносила задоволення.

Відповідаючи на питання: «Що для професійного розвитку ветеранів може зробити держава?», ветерани надали декілька, на їхню думку, можливих рішень:

  • на державному рівні зобов’язання працедавців надавати певну кількість резервних робочих місць для ветеранів;
  • надання державних преференцій, зокрема шляхом держзамовлення, для підприємств, які працевлаштовують ветеранів;
  • створення спеціалізованих центрів для ветеранів, де в межах однієї будівлі ветерани могли б отримати допомогу щодо оформлення пільг та інші послуги, зокрема й допомогу у працевлаштуванні;
  • надання пільгового кредитування для ветеранів, які бажають відкрити та розвивати власну справу та надавати робочі місця для інших ветеранів.
На думку учасників фокус-групи, ветерани зможуть себе реалізувати в будь-якій сфері, яка буде для них цікавою, адже сприймають працевлаштування, особистісний та кар'єрний розвиток як один з невід'ємних елементів ресоціалізації, переходу від військової справи до цивільної та відновлення після участі в бойових діях.
У цьому контексті ветерани позитивно реагують на можливості розвитку ветеранського бізнесу, вважають корисними громадські проекти з коучингу, проектного менеджменту та менторства для ветеранів.

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За матеріалами:
Finance.ua
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