Українські ветерани отримали перші гранти на бізнес від уряду — Finance.ua

Українські ветерани отримали перші гранти на бізнес від уряду Сьогодні 11:14 — Особисті фінанси

Українські ветерани отримали перші гранти на бізнес від уряду

У четвер, 6 липня, в Україні оголосили результати програми підтримки ветеранських бізнесів. Кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні та їхні дружини чи чоловіки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України

«Гранти — це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання — допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи», — сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Хто скільки отримає

Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових.

Вісьмом виплатять до 500 тис. грн фінансової допомоги, решті - до 250 тис. грн. Загальна сума складе 6,8 млн грн.

«Повномасштабна війна росії проти України створила великі проблеми для економіки, сильно вдаривши по найбільш вразливих групах. Таким чином, надання допомоги ветеранам, як чоловікам, так і жінкам, щоб розпочати власний бізнес або розвивати існуючі підприємства, якими керують вони чи члени їхніх сімей, є одним із пріоритетів партнерства, яке ми створюємо», — зазначив директор Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» Тімоті Мадіган.

Щоб стати учасником чи учасницею грантової програми для ветеранів та другого з подружжя, можна подати заявку на порталі «Дія» за посиланням

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