Реальна зарплата в Україні зросла до довоєнного рівня — Finance.ua

Реальна зарплата в Україні зросла до довоєнного рівня Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Реальна зарплата в Україні зросла до довоєнного рівня

Розмір реальної заробітної плати в Україні з урахуванням інфляції повернувся до показників початку 2022 року.

Про це сказала голова правління Ліги банків України Олена Коробкова.

За її словами, рівень оплати праці в країні поступово зростає. Важливо, що це відбувається на тлі сповільнення інфляції, що позитивно впливає на доходи громадян.

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«Завдяки цим двом процесам динаміка реальної (номінальна заробітна плата мінус інфляція) середньої зарплатні зараз вийшла на невеликий плюс. Тобто рівень зарплат українців нині приблизно відповідає тому, що був перед російським вторгненням», — констатувала Коробкова.

Зростання ж номінальної заробітної плати вона оцінює у 20%. В середньому по країні цей показник підвищився до 17 700 гривень.

Але, за її словами, позитивні зміни, на жаль, стосуються далеко не всіх наших співвітчизників. Передовсім через те, що агресор позбавив багатьох українців роботи.

«Через окупацію частини територій та руйнування виробничої, транспортної, соціальної, житлової та іншої інфраструктури країна втратила значну кількість робочих місць. І ця проблема надовго, її потрібно розв’язувати комплексно. Також в країні дуже багато внутрішньо переміщених осіб, рівень працевлаштування яких доволі низький», — пояснила Коробкова.

Тому необхідно активізувати державні програми зайнятості громадян та релокації бізнесу. А далі потрібно дбати про забезпечення високооплачуваною роботою українців, котрі повертатимуться додому після війни.

Довідка Finance.ua:

зарплати ростуть третій місяць поспіль. У липні середня зарплата підвищилась у Дніпропетровській області з 16 000 до 16 500 грн, у Київській — з 18 750 до 19 000 грн, у Львівській — з 16 775 до 17 000 грн, в Одеській — з 16 275 до 17 325 грн. У Харківській області зарплата без змін — 16 000 грн;

за прогнозом НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна, що враховує інфляцію, на 3,9%.

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Укрінформ За матеріалами:

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