Зростання зарплат та попит на робочу силу- прогноз НБУ до кінця року — Finance.ua
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Зростання зарплат та попит на робочу силу- прогноз НБУ до кінця року

Казна та Політика
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Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна, що враховує інфляцію, на 3,9%.
Очікування НБУ незначно зросли у порівнянні з попереднім прогнозом (з 3,7% по реальній зарплаті).
Про це йдеться у опублікованому «Інфляційному звіті» НБУ (липень 2023 року).
Як зазначається у звіті, конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників разом із пожвавленням економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим, зумовили певне поліпшення фінансового стану домогосподарств.
Опосередковані оцінки за податковими даними, а також за зарплатами, що пропонуються у вакансіях на сайтах пошуку роботи, свідчать щонайменше про подальше зростання номінальної оплати праці. А за даними щодо виплат зарплат на картки банків — зростала й оплата праці у реальному вимірі. Це зокрема пояснюється й сповільненням інфляції, зазначають в НБУ.
Як і раніше, вагому підтримку доходам населення надавали соціальні виплати із бюджету та індексація пенсій.
Відновлення економіки зумовлюватиме подальше пожвавлення попиту на робочу силу, що на тлі все ще високої інфляції підтримуватиме значні темпи росту номінальних трудових доходів, особливо в секторах, де виникатиме дефіцит кваліфікованої робочої сили. У повоєнний час цьому додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за мобільну робочу силу.
Зростання зарплат та попит на робочу силу- прогноз НБУ до кінця року
«Підвищення трудових доходів у реальному вимірі відновиться в поточному році, проте темпи залишатимуться доволі низькими через усе ще високу інфляцію та повільне зростання продуктивності», — йдеться у звіті.
Зростання зарплат та попит на робочу силу- прогноз НБУ до кінця року
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