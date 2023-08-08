Кабмін оприлюднив суми зарплат прем'єра та міністрів за липень — Finance.ua

Кабмін оприлюднив суми зарплат прем'єра та міністрів за липень Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Кабмін оприлюднив суми зарплат прем'єра та міністрів за липень

За липень 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль фактично отримав 66,3 тис. грн заробітної плати з урахуванням утриманих податків.

Про це повідомляє пресцентр уряду.

Розмір нарахованої зарплати прем'єра становив близько 82,4 тис. грн. Сума утриманих податків перевищила 16 тис. грн.

Міністр економіки України Юлія Свириденко отримала за минулий місяць також близько 66,3 тис. грн після сплати податків у розмірі 16 тис. грн.

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Приблизно такі самі зарплати отримали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Держсекретар уряду Олександр Ярема отримав за липень фактично 84,5 тис. грн при окладі 40 тис. грн та з урахуванням відрахованих податків у розмірі 20,4 тис. грн. До суми увійшли також надбавки за ранг, за вислугу років, за виконання особливо важливої ​​роботи та роботу з секретними документами.

Його заступникам нарахували від 58 тис. грн до 75,5 тис. грн на місяць.

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УБР За матеріалами:

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