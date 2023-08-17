Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: прогноз від Мінфіну — Finance.ua

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: прогноз від Мінфіну Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: прогноз від Мінфіну

Міністерство фінансів надіслало лист від 07.08.2023 р. № 4 110−08−2/21 527 головним розпорядникам коштів державного бюджету з прогнозними показниками для складання бюджетних запитів на 2024−2026 роки.

Що прогнозують

Мінфін прогнозує такі соціальні стандарти на 2024 — 2026 роки:

1. Прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024 року має становити 7100 грн, з 1 липня 2024 — 8000 грн;

з 1 січня 2025 року — 8370 грн;

з 1 січня 2026 року — 8956 грн;

2. Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2024 року — 3195 грн, з 1 липня 2024 — 3600 грн;

з 1 січня 2025 року — 3766 грн;

з 1 січня 2026 року — 4030 грн.

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Індексація грошових доходів має здійснюватися в межах фонду оплати праці працівників бюджетної сфери на 2024 рік (Закон України від 03.07.1991 № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення»). Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення має здійснюватися наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2024 року. А чи потрібно буде нараховувати іншим роботодавцям, наразі не відомо.

Довідка Finance.ua:

за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 гривні ;

; профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).



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