Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: пропозиції від Мінекономіки — Finance.ua

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: пропозиції від Мінекономіки Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Якою буде мінімальна зарплата у 2024 році: пропозиції від Мінекономіки

Відповідно до норм національного законодавства, робоча комісія підготовила пропозиції щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Департаменту з питань бюджету та оплати праці.

Під час засідання Сторони озвучили свої пропозиції щодо визначення розміру основної державної соціальної гарантії в умовах воєнної агресії рф та завданого величезного удару економіці України.

Так, заступник міністра економіки України Тетяна Бережна озвучила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Мінфіну для попередніх обрахунків:

розмір мінімальної заробітної плати — 7651 грн (наразі 6700 грн відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»);

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС — 3443 грн (наразі цей показник складає 2893 грн; станом на сьогодні його «заморожено» на рівні 1 грудня 2021 року).



Разом з тим, за інформацією Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року склав 7782 гривні.

Наразі Мінекономіки знаходиться в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період.

Читайте також Зарплати підвищаться: як в Україні пропонують збільшувати мінімалку

Міністерство фінансів очікує від Міністерства економіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 року, щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, в тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Водночас враховуючи складну економічну ситуацію в країні, негативний вплив на економіку внаслідок російської масштабної агресії, необхідно підтримувати реальну купівельну спроможність працівника та забезпечити встановлення мінімальної зарплати на рівні, що стимулюватиме повернення людей на український ринок праці та легалізацію зайнятості. Тож профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

Крім того, учасники засідання від Профспілкової сторони звернули увагу, що також слід враховувати прискорений рух України в ЄС, а отже, і Директиву (ЄС) 2022/2041 про адекватну мінімальну заробітну плату в Європейському Союзі, яка рекомендує встановлювати мінімальну заробітну плату на рівні 50% від середньої заробітної плати.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.