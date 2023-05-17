Зарплати підвищаться: як в Україні пропонують збільшувати мінімалку — Finance.ua

Зарплати підвищаться: як в Україні пропонують збільшувати мінімалку Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Зарплати підвищаться: як в Україні пропонують збільшувати мінімалку

Українцям у 2023 році можуть підвищити мінімальну зарплату — при чому, двічі. В підсумку, очікується, що вона складатиме майже 9000 гривень.

Це стане можливим в разі прийняття народними депутатами відповідного законопроєкту (№ 8431). Нині ж він перебуває на стадії опрацювання в бюджетному комітеті ВР.

Чому це потрібно

Як пишуть автори законопроєкту, у грудні 2022 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7539 грн. Мінімальна заробітна плата на грудень 2022 року була затверджена Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у сумі 6700 грн, що склало 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних.

А в середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн. Мінімальна заробітна плата затверджена Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» на рівні грудня 2022 року без підвищення у сумі 6700 грн, що складе лише 74,8% до очікуваного фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у середньому за 2023 рік.

Тобто в останні роки затверджено розмір мінімальної заробітної плати нижче розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, наголошують автори, прийняття цього законопроєкту сприятиме підвищенню рівня соціального захисту громадян України, які одержують низькі суми заробітної плати.

Коли підвищуватимуть мінімалку

Нині розмір мінімальної зарплати в Україні складає 6 700 гривень. Згідно з документом, у 2023 році можна підвищити мінімалку у 2 етапи:

з 1 липня — до 8107 грн;

з 1 жовтня — до 8918 грн

Втім, за документом, першочергово планувалось тричі підвищувати українцям мінімальну зарплату. Перший етап мав відбутись 1 квітня — до 7 370 гривень.

Завадило цьому невинесення документа на голосування. Тому, імовірно, в майбутньому час та розміри збільшень можуть бути змінені.

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