Мінімалка у країнах Європи: де можна заробляти більше — Finance.ua

Мінімалка у країнах Європи: де можна заробляти більше Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Мінімалка у країнах Європи: де можна заробляти більше

Мінімальна заробітна плата в Європі — неоднозначне питання, що постійно змінюється. Він варіюється від країни до країни: у деяких державах встановлено мінімальну зарплату, а в інших вона залишена на розсуд окремих роботодавців та профспілок. Розповідаємо, як відрізняється мінімальна зарплата в ЄС і де європейці одержують більше.

Статистичні дані про мінімальний заробіток у Європі публікує Євростат. У документі відомства йдеться саме про національну мінімальну зарплату, яка застосовується до всіх працівників або принаймні до переважної більшості працівників у різних країнах.

Станом на 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату мали 22 із 27 країн-членів Європейського союзу. При цьому країнами ЄС без національної мінімальної зарплати були: Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція — там рівень винагороди визначається роботодавцем та профспілкою.

У яких країнах ЄС мінімальна зарплата вища

Місячна мінімальна заробітна плата сильно відрізняється по країнах-членах: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.

Для визначення рівня з/п країни поділили на 3 групи: до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро, 2-ї групи — країни з з/п від 887 до 1304 євро та до 3-ї групи — країни з мінімальною зарплатою від 1700 євро на місяць.

Хто входить до І групи:

Болгарія — 399 євро;

Угорщина — 579 євро;



Румунія — 606 євро;



Латвія — 620 євро;



Хорватія — 700 євро;



Словаччина — 700 євро;



Чехія — 717 євро;



Естонія — 725 євро;



Польща — 746 євро;



Мальта — 835 євро;



Литва — 840 євро.



ІІ група:

Португалія — 887 євро;

Іспанія — 1167 євро;



Словенія — 1304 євро.



ІІІ група:

Франція — 1709 євро;

Ірландія — 1910 євро;



Нідерланди — 1934 євро;



Бельгія — 1955 євро;



Німеччина — 1981 євро;



Люксембург — 2387 євро.



Щодо України, то в нашій країні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6700 гривень, що дорівнює близько 168 євро.

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