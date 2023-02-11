Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)

Особисті фінанси
26
У січні 2023-го вперше від 24 лютого минулого року кількість вакансій наблизилася до 60 000. Робота є, українські компанії продовжують найм, відкриваючи більше нових робочих місць. Про це пише Work.ua.

Від −8 до +10: на ринку праці відлига

У січні 2023 року на ринку праці зафіксовано рекордну кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення рф — українські компанії розмістили на сайті Work.ua понад 59 тисяч пропозицій роботи. Останній раз така ситуація спостерігалася торік, у жовтні, коли було 56 719 вакансій.
Цей показник набагато кращий ніж минулого року, коли було падіння −8%. Зараз же маємо позитивний тренд зростання +10%.
Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)

Кандидати активізували пошук роботи й віддають перевагу віддаленці

Станом на січень 2023 року конкуренція між шукачами незначно виросла і тримається на рівні осені 2022-го. Однак це зростання менше, ніж у січні 2022, як порівняти з груднем 2021.
Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)
Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Тут бізнеси й люди активно повертаються до роботи. На заході України конкуренція нижча через відновлення ринку праці. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також Херсоні вона найменша.
Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)
Посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу.
Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)
Найнижча конкуренція спостерігається у медичній сфері: найменше шукають роботу гастроентеролога, лікаря УЗД, завідувача аптеки. Також бізнесу не вистачає електрослюсарів та гірників — на ці посади відгуків дуже мало.

Бізнес відкриває найм, проте не поспішає підіймати зарплати

Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Січень 2023-го не приніс змін — заробітна плата лишилася на тому ж рівні. Не спостерігається значних коливань і на регіональному рівні.
Роботодавців все ще перебувають у режимі економії та в очікуванні, як будуть розгортатися події в країні в кінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам.
Найвищу зарплату в січні платили:
  • медіабайєру — 52 500 грн;
  • водію-міжнароднику — 42 500 грн;
  • директору з маркетингу — 40 000 грн;
  • керівнику відділу продажу — 37 500 грн;
  • фінансовому директору — 37 500 грн;
  • рихтувальнику — 34 500 грн.
П’ятірку категорій з найбільшою зарплатою у січні очолила «Нерухомість» — тут у середньому пропонують 30 000 грн. Далі йде «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 25 000 грн; «Транспорт, автобізнес» — 22 500 грн; «Продаж, закупівля» та «Сільське господарство, агробізнес» — 20 000 грн.
Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)

Шукачів-жінок вийшло на ринок праці більше, ніж чоловіків

У січні на ринок праці вийшло на 44% більше жінок, ніж у грудні минулого року, а чоловіків — на 20% в аналогічний період.
Найбільше прибуло нових шукачів у Чернівецькій (+46%), Сумській (+44%), Київській (+43%), Житомирській (+39%) та Вінницькій областях (+38%). Більше кандидатів стало у таких сферах:
  • «Нерухомість» (+61%);
  • «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (+52%);
  • «Секретаріат, діловодство, АГВ» (+51%);
  • «Дизайн, творчість» (+48%);
  • «Культура, музика, шоубізнес» (+46%).

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.