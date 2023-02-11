Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка) — Finance.ua

Рекорд за кількістю вакансій за час війни: у кого найвищі зарплати (інфографіка)
У січні 2023-го вперше від 24 лютого минулого року кількість вакансій наблизилася до 60 000. Робота є, українські компанії продовжують найм, відкриваючи більше нових робочих місць. Про це пише Work.ua.
Від −8 до +10: на ринку праці відлига
У січні 2023 року на ринку праці зафіксовано рекордну кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення рф — українські компанії розмістили на сайті Work.ua понад 59 тисяч пропозицій роботи. Останній раз така ситуація спостерігалася торік, у жовтні, коли було 56 719 вакансій.
Цей показник набагато кращий ніж минулого року, коли було падіння −8%. Зараз же маємо позитивний тренд зростання +10%.
Кандидати активізували пошук роботи й віддають перевагу віддаленці
Станом на січень 2023 року конкуренція між шукачами незначно виросла і тримається на рівні осені 2022-го. Однак це зростання менше, ніж у січні 2022, як порівняти з груднем 2021.
Найбільша конкуренція шукачів на вакансію спостерігається у Харківській, Київській, Одеській, Вінницькій та Запорізькій областях. Тут бізнеси й люди активно повертаються до роботи. На заході України конкуренція нижча через відновлення ринку праці. У Закарпатській, Чернівецькій, Кіровоградській, Тернопільській областях, а також Херсоні вона найменша.
Посади на дистанційну зайнятість є найбільш конкурентними серед шукачів. Вони охочіше відгукуються на вакансії тестувальника, Front-end програміста, вебдизайнера, ретушера. У повній зайнятості лідирує адміністратор салону краси, СПА та масажу.
Найнижча конкуренція спостерігається у медичній сфері: найменше шукають роботу гастроентеролога, лікаря УЗД, завідувача аптеки. Також бізнесу не вистачає електрослюсарів та гірників — на ці посади відгуків дуже мало.
Бізнес відкриває найм, проте не поспішає підіймати зарплати
Середня зарплата в Україні весь 2022 рік трималася на рівні 15 000 грн. Січень 2023-го не приніс змін — заробітна плата лишилася на тому ж рівні. Не спостерігається значних коливань і на регіональному рівні.
Роботодавців все ще перебувають у режимі економії та в очікуванні, як будуть розгортатися події в країні в кінці зими та на початку весни. І через цю невідомість не поспішають переглядати зарплати працівникам.
Найвищу зарплату в січні платили:
- медіабайєру — 52 500 грн;
- водію-міжнароднику — 42 500 грн;
- директору з маркетингу — 40 000 грн;
- керівнику відділу продажу — 37 500 грн;
- фінансовому директору — 37 500 грн;
- рихтувальнику — 34 500 грн.
П’ятірку категорій з найбільшою зарплатою у січні очолила «Нерухомість» — тут у середньому пропонують 30 000 грн. Далі йде «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 25 000 грн; «Транспорт, автобізнес» — 22 500 грн; «Продаж, закупівля» та «Сільське господарство, агробізнес» — 20 000 грн.
Шукачів-жінок вийшло на ринок праці більше, ніж чоловіків
У січні на ринок праці вийшло на 44% більше жінок, ніж у грудні минулого року, а чоловіків — на 20% в аналогічний період.
Найбільше прибуло нових шукачів у Чернівецькій (+46%), Сумській (+44%), Київській (+43%), Житомирській (+39%) та Вінницькій областях (+38%). Більше кандидатів стало у таких сферах:
- «Нерухомість» (+61%);
- «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (+52%);
- «Секретаріат, діловодство, АГВ» (+51%);
- «Дизайн, творчість» (+48%);
- «Культура, музика, шоубізнес» (+46%).
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