12 вакансій для роботи з будь-якої точки світу — Finance.ua

12 вакансій для роботи з будь-якої точки світу Вчора 13:08 — Особисті фінанси

12 вакансій для роботи з будь-якої точки світу

У новій добірці вакансій від Work.ua — пропозиції для роботи з будь-якої точки світу. Ці фахівці можуть працювати дистанційно та отримувати зарплату від 15 000 грн.

Помічник керівника технічного відділу

15 000 — 20 000 грн

Освітня компанія EdHub шукає на посаду помічника керівника технічного відділу уважну людину з технічним складом розуму. Ідеальний кандидат любить роботу з цифрами, має досвід з CRM.

Серед вказаних у вакансії обовʼязків: підрахунок зарплати, перевірка транзакцій та інформації в CRM-системі, підготовка текстів для розсилання клієнтам і звітності.

Executive assistant

50 000 — 100 000 грн

Hire UA, компанія, що спеціалізується на працевлаштуванні онлайн-працівників, розмістила вакансію віддаленого виконавчого асистента для засновника підприємства — Кайла. На цій роботі треба буде допомагати Кайлу із плануванням робочого та особистого часу, заміщати начальника у спілкуванні з клієнтами й підлеглими тощо. Від кандидатів очікується відповідний досвід (від 2 років) та гарне знання англійської, бо це основна мова спілкування в команді.

Дизайнер-конструктор виробів з дерева (декор)

18 000 — 25 000 грн

Виробник домашнього декору, ТОВ «Клєвєр», розширяється та запускає нову виробничу лінію підвісних дерев’яних світильників. У звʼязку з цим компанія запрошує на роботу дизайнера-конструктора зі знанням програм CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator, Blender, 3ds Max, креативним мисленням, посидючістю та уважністю до деталей.

Остаточний розмір зарплати обговорять на співбесіді, також роботодавець зазначив, що оплатить стажування і що для співробітників компанії є знижки на продукцію.

Провідний фахівець розгляду заяв департаменту андерайтингу та врегулювання

18 000 грн

Спеціаліста з медичною освітою, досвідом роботи в галузі страхування, ввічливого та відповідального шукає страхова компанія VUSO. На позиції провідного фахівця з розгляду заяв до департаменту андерайтингу та врегулювання потрібно буде:

проводити експертизу заяв на відшкодування медичних витрат та покриття фінансових ризиків;

відповідати на запити застрахованих осіб;

контролювати строки ухвалення рішень та виплат відшкодувань.

Викладач швидкочитання для дітей

12 000 — 16 000 грн

Prana, школа швидкочитання, шукає у свою команду викладача на повний робочий день. Від кандидатів очікують вищої педагогічної освіти, перевагу надають вчителям початкових класів і філологам. Роботодавець обіцяє, що вчителю нададуть готові плани уроків та підтримуватимуть на всіх етапах співпраці.

Старший бухгалтер-консультант

30 000 грн

Ще одна вакансія від онлайн-школи: навчальна компанія AVS у пошуках старшого бухгалтера-консультанта. Працівник потрібен, щоб надавати й перевіряти відповіді на питання інших бухгалтерів-експертів з тем: ПДВ, податок на прибуток, облік, зарплата, ФОП та РРО, а також розподіляти навантаження в команді.

Hardware/Software Integration Specialist

111 000 — 148 000 грн

Компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки Avianna шукає кваліфікованого фахівця з інтеграції апаратного та програмного забезпечення.

Компанія так описує цю роль: «Ви будете архітектором інтеграції, поєднуючи фізичні та цифрові аспекти, щоб забезпечити безперебійне функціонування наших роботизованих систем на основі ШІ». Кандидатам на цю посаду треба мати досвід MAVLink/PX4/ArduPilot у робототехніці чи дронах, знати C++, Python та/або Rust, бути знайомим з ROS і RTOS, а також мати досвід роботи з ШІ.

Рекрутер з пошуку майстрів на ринок США

18 300 — 36 500 грн

Рекрутерів із досвідом роботи від 1 року, готовністю працювати дистанційно і за графіком з 16:00 до 00:00 запрошує відгукнутися на свою вакансію компанія Supplax. Роботодавець працює на ринку США та займається ремонтами будинків у 15 містах. Рекрутер в компанії провадить пошук майстрів для співпраці, підтримку їх на перших етапах роботи та заохочення продовжувати відносини з компанією.

Amazon Product Researcher, менеджер з пошуку товарів Amazon

15 000 — 30 000 грн

Ця вакансія також від американської компанії — менеджер з пошуку товарів на Amazon у MinMaxdeals LLC. Роботодавець торгує косметикою класу «Люкс» і потрібен дослідник, щоб аналізувати продукцію Amazon та визначати прибуткові позиції, готувати про це звіти.

Щоб податися на вакансію, потрібно мати досвід роботи з Amazon, плагіном Keepa або іншими подібними розширеннями, Excel та Google Sheets. Також треба знати англійську та мати компʼютер. Графік роботи — 5 днів на тиждень, але 32 робочі години.

Digital-маркетолог

80 000 — 150 000 грн

Співробітника шукає компанія з виробництва чоловічої анатомічної білизни MAN’s SET. У колективі цей працівник займатиметься формуванням digital-стратегії, запуском, контролем рекламних кампаній (та нестиме відповідальність за їхню ефективність), підвищенням конверсії й середнього чека, покращенням сайту, а також відповідатиме за ефективність проєкту на Shopify на ринок США.

SMM-, контент-менеджер

20 000 грн

Вебстудія UCOM. Team шукає працівника з досвідом у SMM / контент-менеджменту, навичками роботи з програмами для графічного дизайну, збору аналітики тощо, бажаний досвід написання статей про нерухомість.

Це робота з гнучким графіком та part-time, на якій роботодавець обіцяє цікаві та різноманітні завдання. До зарплати також додадуться бонуси за гарні результати.

Лікар-координатор (медичний туризм)

15 000 — 28 000 грн

«Велика міжнародна компанія у сфері медичного туризму шукає лікаря з вищою клінічною освітою на повний робочий день дистанційно. Ваша медична експертність допоможе пацієнтам з усього світу обирати найкращі клініки та варіанти лікування», — сказано у вакансії.

Лікар-координатор допомагатиме пацієнтам з організацією лікування за кордоном, наприклад в Австрії, Німеччині, Ізраїлі, США. Він аналізуватиме документи, шукатиме пропозиції від різних клінік, пропонуватиме найкращі варіанти.

Для новачків роботодавець організовує навчання, а зарплата складається зі ставки, відсотка та бонусів за досягнення KPI.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.