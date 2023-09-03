Медики з найнижчою зарплатою: названо регіони, де медпрацівникам платять найменше — Finance.ua
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Медики з найнижчою зарплатою: названо регіони, де медпрацівникам платять найменше

Особисті фінанси
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Медики з найнижчою зарплатою: названо регіони, де медпрацівникам платять найменше
Медики з найнижчою зарплатою: названо регіони, де медпрацівникам платять найменше
В Україні рівень заробітної плати лікарів має становити мінімум 20 тис. грн, а середнього медперсоналу — 13,5 тис. грн, однак з початку року ухвалили зміни у законодавстві, які дозволяють скорочувати виплати до мінімального рівня у разі, якщо у лікарні не вистачає фінансування. Останнім починають дедалі більше зловживати.
Про це пише видання «Соцпортал».

Кого торкнулись урізання зарплатні

В країні після відрахувань податків у лікарів зарплатня становить 16 тис. грн, а в медперсоналу — 10,7 тис. грн.
Зокрема торік середня сума зарплатні становила 14,3 тис. грн, що на 21% більше, ніж 2021-го і в 1,5 раза більше, ніж 2020-го. За даними Державної служби зайнятості, станом на червень медсестрам зараз пропонують близько 14 тис. грн.
Проте урядова постанова № 28 передбачає суттєве скорочення зарплатні.
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Як зауважує видання, в мережі медсестри у спеціальній групі масово скаржаться на урізання або й невиплату зарплатні. За даними опитування, медсестрам виплачують так званими «чистими» 9,5 тис. грн, а в середньому 10,4 тис. грн, тобто менше, аніж гарантовано законом.
Найменше отримують санітарки, де йдеться про «мінімалку». Подібні зарплати виплачують медсестрам у школах, дитсадках чи будинках для пенсіонерів. Вищеперелічені заклади не підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я (МОЗ), тому й законодавча «норма» не поширюється на них.
Багато медсестер працюють понаднормово, а близько 15% персоналу перевели на пів ставки.

Де найнижчі зарплати

Найнижчі зарплати у медсестер у сільській місцевості, найвищі — у Києві та обласних центрах. Найменші виплати у медсестер на «первинці», найбільші — в екстреній меддопомозі.
У розрізі регіонів — найбільше платять медсестрам у Донецькій області та в столиці, найменше — у Рівненській, Запорізькій та Чернігівській областях (частково прифронтові). Там зарплатня мала б становити 23−28 тис. грн у лікарів, 15,5−18 — медсестер, а в молодшого персоналу — 8−9 тис. грн.
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Однак, лише 1% опитаних повідомили, що їм виплачують «прифронтові» мінімальні виплати. 11% медсестер зазначили, що мають на них право, однак не отримують.
З огляду на це, широко анонсовані доплати медикам у прифронтових регіонах поки доступні вкрай обмеженому колу, наголошує видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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