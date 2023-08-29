До 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат, — Лісовий Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

До 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат, — Лісовий

Міністерство освіти і науки планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл, яка має бути зрозумілою та прогнозованою. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на серпневій конференції «Освіта єднає».

За його словами, у 2023−2024 році будуть сформовані нові підходи до системи оплати праці педагогів, а у 2024−2025 вже стартує перший пілотний проект, до якого планується включити 500 шкіл.

Міністр освіти повідомив, що єдина тарифна сітка — це «інструмент радянських часів, який уже «зламано». Відповідно до сучасної системи нарахування зарплати, посадовий оклад може складати менше ніж половину зарплати педагога — він охоплює лише 18 годин уроків, натомість існують 59 різних надбавок і доплат.

У межах реформи з цією метою заплановано:

створення нових методик оцінювання і кваліфікаційних вимог;

розробка програми сертифікації та запуск пілотного етапу;

сертифікація всіх учителів (50 тисяч на рік).

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Результати реформи на 2030 рік мають бути такими:

базова ставка вчителів має складати від 80% зарплати (вона залежатиме тільки від стажу роботи (3−5 підвищень) без додаткових атестацій);

доплати складатимуть до 20% (наприклад, за роботу в спеціальних закладах освіти);

засновники закладів освіти зможуть також встановлювати регіональні надбавки;

директори шкіл зможуть встановлювати премії для освітян за результатами роботи.

«Збільшити зарплати педагогів під час війни дуже складно, але ми можемо змінити систему їх нарахування вже зараз», — додав Лісовий.

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