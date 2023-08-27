Чи підвищать зарплату вчителям з 1 вересня — Finance.ua

Чи підвищать зарплату вчителям з 1 вересня Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

Чи підвищать зарплату вчителям з 1 вересня

Цього літа інфопростір сколихнула новина, мовляв, вчителям після війни можуть підвищити зарплату до 40 тисяч гривень у місяць. Відразу уточнимо, що член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин зазначив, що підняття до такого рівня зарплатні потягне за собою «болючі та складні наслідки». Мається на увазі скорочення шкіл, сертифікація вчителів та інше. Тобто, поки про негайну реалізацію цього сценарію не йдеться.

Про це пише портал pmg.ua.

Станом на зараз, згідно з даними Міністерства освіти і науки України, зарплата вчителя є навіть меншою, ніж середня по Україні.

Наприклад, середня зарплата молодого вчителя у 2023 році складається з посадового окладу 5700 гривень і надбавок за престижність праці та за вислугу років — 1900 гривень (разом). Тобто загалом 7600 грн. Тоді як середня зарплата в країні — 13 400 грн, тобто майже вдвічі вища.

У міністерстві кажуть, що на рівень зарплати має впливати ряд факторів, але кількість пропрацьованих років не повинна бути в пріоритеті. На перше місце повинні виходити кваліфікація та інші досягнення педагога. Але ця реформа оплати праці педагогів тільки в планах.

А поки до кінця поточного року підвищення зарплат вчителів не передбачається.

Нагадаємо, розмір реальної заробітної плати в Україні з урахуванням інфляції повернувся до показників початку 2022 року.

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