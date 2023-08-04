Вчителям доведеться повернути гроші, отримані через «єПідтримку» — МОН Сьогодні 07:32 — Казна та Політика

Вчителям доведеться повернути гроші, отримані через «єПідтримку» — МОН

Міністерство освіти повідомило педагогам про необхідність повернути 6500 грн, виданих після 24 лютого 2022 року через програму «єПідтримка» (якщо вони їх отримували).

Про це проінформувала пресслужба МОН у Telegram, посилаючись на рішення уряду.

Як повідомляється, «єПідтримка» на початку повномасштабного вторгнення росії була швидким рішенням уряду, щоб надати допомогу громадянам у зв’язку із втратою заробітної плати.

У міністерстві наголосили, що допомогу могли отримати лише ті особи, які працювали на умовах трудового договору та не в бюджетних установах.

«Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу та продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Проте деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму «єПідтримка», — йдеться у повідомленні.

Наразі урядом ініційовано повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, у тому числі і зі сфери управління МОН.

«Тому МОН надіслало інформаційні листи керівникам закладів, установ, підприємств, що належать до сфери його управління, про необхідність повернення коштів співробітниками», — додали в міністерстві.

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