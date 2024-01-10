Середня зарплата в Україні 19 тис. грн — дані Work.ua Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні 19 тис. грн — дані Work.ua, Фото: Shutterstock

У грудні середня заробітна плата зросла на 3% і склала 19 000 грн.

Про це свідчать дані Work.ua.

Серед областей-лідерів зросли зарплати в Київській (+850 грн до 20 850 грн), Львівській (+500 грн до 19 000 грн) та Дніпропетровській областях (+255 грн до 18 000 грн). В Одеській і Харківській області зарплати не змінилися і залишаються на рівні 18 000 грн і 17 500 грн відповідно.

У грудні найвищий дохід пропонували у вакансіях із категорій:

40 000 грн — «Топменеджмент, керівництво вищої ланки»;

35 000 — «Нерухомість»;

25 000 — «Продаж, закупівля», «Транспорт, автобізнес»;

22 500 — «Будівництво, архітектура», «Маркетинг, реклама, PR»;

22 000 — «Управління персоналом, HR»;

20 000 — «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки», «Дизайн, творчість», «Краса, фітнес, спорт», «Культура, музика, шоу-бізнес», «Медицина, фармацевтика», «Сільське господарство, агробізнес», «Страхування», «Телекомунікації та зв’язок».

Уперше за довгий час у декількох категоріях заробітна плата знизилася. Зокрема, у категоріях «Страхування» (-10%, з 22 250 грн до 20 000 грн) і «Юриспруденція» (-2%, з 18 300 до 18 000 грн). Імовірно, це повʼязано з тим, що в грудні саме в цих категоріях збільшилася кількість пропозицій роботи, і серед них було чимало вакансій для початківців, як-от помічник адвоката.

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Рейтинг посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) очолюють спеціалісти, які потрібні війську: стрілець, мінометник, командир відділення, пілот дрона (понад 70 000 грн), зв’язківець (60 000 грн). Частково саме ці вакансії стали чинником зростання середньої заробітної плати на Work.ua.

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в грудні мали:

55 000 — медіабаєр;

50 000 — ендодонтист;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — рихтувальник;

38 000 — бізнес-аналітик;

37 500 — рієлтор;

35 000 — автослюсар;

33 500 — арматурник;

32 500 — автоелектрик, координатор зі збуту, регіональний менеджер;

30 000 — зубний технік, категорійний менеджер, менеджер із розвитку, менеджер ЗЕД, менеджер проєктів, прессекретар, проєктувальник кондиціювання, фахівець із каменеобробки.

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