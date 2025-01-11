У яких фахівців в Україні найбільше зросли зарплати — Finance.ua

У яких фахівців в Україні найбільше зросли зарплати Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

У яких фахівців в Україні найбільше зросли зарплати

У третьому кварталі 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Найбільше зростання продемонстрували ІТ-спеціалісти, у яких зарплати збільшились більш ніж на 45%.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Що сприяло зростанню зарплати

Зарплати українців зростають завдяки дефіциту працівників.

За даними Держстату, у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% рік до року, а реальні — на 14,2%.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати перевищують рівень ІІІ кварталу 2021 року (до початку повномасштабної війни).

За попередніми оцінками НБУ, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року.

Однак споживча інфляція зростала торік швидше за зарплату — у листопаді зростання інфляції прискорилось до 11,2% р/р, що далеко від прогнозів НБУ, а також від інфляційної цілі (5%).

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Довідка Finance.ua:

з 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць. При цьому мінімальна зарплата в Україні наразі становить 8 тисяч гривень, тобто близько 190 доларів. Після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник на мінімалці в Україні отримає «на руки» 6 160 грн. Тож мінімальна зарплата в Польщі перевищила українську вшестеро;

за словами експерта, для повернення біженців зарплати в Україні мають бути на рівні хоча б 70% від того, що вони заробляють в ЄС.

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