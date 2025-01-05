Для повернення біженців в Україну зарплати мають бути на рівні 70% від європейських, — думка експерта Сьогодні 10:16 — Казна та Політика

Для повернення біженців в Україну зарплати мають бути на рівні 70% від європейських, — думка експерта

Крім безпеки та відновлення країни після війни, для повернення біженців важливими факторами є можливості працевлаштування та рівень зарплат в Україні.

Про це заявив Олексій Позняк, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень в інтерв’ю «РБК-Україна».

Читайте також Житло для біженців з України в Німеччині у 2025 році: що потрібно знати

Він зазначив, що для повернення біженців зарплати в Україні мають бути на рівні хоча б 70% від того, що вони заробляють в ЄС.

Що змусить біженців повертатися

Експерт зазначив, наразі в Україні активно йдуть розмови про інвестиції, які будуть вкладені в українську економіку в процесі повоєнного відродження.

Він зауважив, якщо це дійсно буде відбуватися, то це може стати основним фактором для повернення значної частини мігрантів і навіть притоку нових працівників з інших країн.

Читайте також Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати

Окрім роботи, важливим чинником є доступність житла. Багато біженців не мають місця для повернення і, якщо неможливо отримати житло без великих витрат, це може відстрочити їхнє повернення в Україну.

Водночас багато біженців за кордоном влаштувалися на роботи, де отримують вищі зарплати, ніж вони мали в Україні. Також частина з них отримує пристойні виплати, які теж відрізняються від сум в Україні.

За словами Позняка, ще до повномасштабного вторгнення і навіть ще до початку гібридної війни експерти оцінювали: за умови, якщо зарплата на батьківщині буде приблизно 70% від рівня зарплати в країні, яка їх приймала, то біженці будуть повертатися.

Читайте також У Польщі заявили, що готові прийняти взимку хвилю біженців з України

«Якщо так буде, це буде серйозним стимулом для повернення біженців. Ця різниця в 30% компенсуються тим, що людина перебуває в правовому полі своєї держави. Компенсується тим, що тут все навколо рідне», — зазначає співрозмовник.

Нагадаємо, майже половина українців — 47%, які знайшли прихисток у Норвегії, заявляють , що не повернуться в Україну навіть після завершення війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.