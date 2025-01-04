Чи повернуться українські біженці з Норвегії на Батьківщину — Finance.ua
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Чи повернуться українські біженці з Норвегії на Батьківщину

Світ
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Чи повернуться українські біженці з Норвегії на Батьківщину
Чи повернуться українські біженці з Норвегії на Батьківщину
Майже половина українців — 47%, які знайшли прихисток у Норвегії, заявляють, що не повернуться в Україну навіть після завершення війни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення компанії Imdi, передає VG.

Тенденції серед біженців

За словами дослідниці Вільде Гернес з Інституту міських і регіональних досліджень NIBR, можна спостерігати дві тенденції серед українських біженців.
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За її словами, українці, які живуть у Норвегії тривалий час, рідше розглядають можливість повернення.
Також все більше тих, хто тільки приїхав, одразу заявляють про бажання залишитися в Норвегії.
Крім того, нове опитування показує, що до Норвегії з України приїжджає набагато більше хлопчиків-підлітків, ніж раніше, і лише 10 відсотків кажуть, що хочуть повернутися в Україну.
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Дослідниця зауважила, що приїзд підлітків у віці 16−17 років пов’язаний з бажанням виїхати за кордон, доки це ще дозволено, «перш ніж вас, можливо, змусять брати участь у війні».

Порівняння з 2023 роком

У 2023 році, через рік після початку повномасштабного вторгнення, вже кожен п’ятий українець заявив, що планує залишитися в Норвегії після завершення війни.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
За матеріалами:
НВ
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