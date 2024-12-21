Скільки українських біженців перебуває за кордоном — Finance.ua

Скільки українських біженців перебуває за кордоном Сьогодні 11:27 — Казна та Політика

Скільки українських біженців перебуває за кордоном, Фото: freepik

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

Про це пише LB.ua.

Для підтримки та повернення громадян було створене Міністерство національної єдності, яке має на меті полегшити процеси повернення, зменшивши бюрократію та спростивши консульські послуги.

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«Згідно з нашими даними, сьогодні ми говоримо про 7,5 мільйона українців за кордоном. Тому повинні забезпечити належний їхній захист і консульські послуги, передовсім документи. І ми в короткій перспективі вийдемо із суттєвими інноваціями на цьому треку», — розповів Сибіга.

Міністр розповів, що Україна планує спростити багато процесів і зменшити бюрократію для співвітчизників за кордоном, щоб вони «відчували опіку своєї держави».

Чим займатиметься Міністерство національної єдності

Посадовець каже, що Міністерство закордонних справ сфокусоване на захисті законних прав й інтересів громадян України, які перебувають за кордоном, і забезпеченні їхніх прав як конкретних консульських послуг.

Новостворене ж міністерство фокусуватиметься на створенні належних умов для повернення українців додому: і умов усередині держави, і відповідної мотивації, щоб такі рішення ухвалювали земляки за кордоном.

За словами Сибіги, одним з кроків також буде прийняття закону про подвійне громадянство, щоб люди не втрачали зв’язку зі своєю країною.

Нагадаємо, за словами доктора економічних наук Людмила Черенько, багато представників вразливих категорій виїхали за кордон, адже там легше виживати. Для матерів з дітьми, наприклад, створено кращі умови, а соціальні виплати значно вищі, нагадує співрозмовниця.

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Українські біженці давно перестали бути «тягарем » для Європи і тепер роблять значний внесок у її економічне благополуччя.

В Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік, а у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії — майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%. А це мільярди євро на рік.

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