Чому біженці будуть повертатися з-за кордону — думка експерта Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Чому біженці будуть повертатися з-за кордону — думка експерта

За кордон через війну виїхало багато людей з вразливих категорій: мами з дітьми, пенсіонери старшого віку. Виживати в країнах Європи їм легше, тому повертатимуться вони в Україну не через виплати.

Про це у інтерв’ю для РБК-Україна розповіла доктор економічних наук Людмила Черенько.

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Багато представників вразливих категорій виїхали за кордон, адже там легше виживати. Для матерів з дітьми, наприклад, створено кращі умови, а соціальні виплати значно вищі, нагадує співрозмовниця.

На її думку, біженці повертатимуться з різних причин.

«По-перше, до наших громадян, які тікали від війни, поки що досить лояльно ставляться. І в приймаючих країнах поки не ставлять досить жорсткі умови працевлаштування або відпрацювання певних годин для отримання безоплатного житла, соціальних виплат. Але це все тимчасово. Це колись закінчиться», — вважає Людмила Черенько.

Вона визнає, що європейські країни зацікавлені в наших громадянах і намагатимуться утримати їх навіть після завершення війни. Однак у довгостроковій перспективі вони не зможуть виправдовувати такі обсяги бюджетних витрат, як нині.

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Повертатися будуть і ті, хто мав в Україні гарну спеціалізацію, гарну кар’єру, а в ЄС змушені працювати на низьковаліфікованих роботах.

Також деякі українці, які виїхали в перші дні війни, інакше сприймають ризики. Тут люди «звикли» до небезпеки, тоді як за кордоном кожна новина про обстріли викликає шок. Якщо в Україні буде відносно безпечно — частина з них повернеться.

«По-перше, в нашої державі немає таких коштів, щоб ми могли змагатися з Німеччиною. Це смішно. Грошима за людей змагатися ми не можемо. По-друге, це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які тут пережили війну: одним давати якісь великі суми, щоб вони приїздили і залишалися, а тим, хто жив тут під обстрілами і створював ВВП — ні, так бути не може», — зауважує економіст.

Натомість спрацювали б програми для бізнесу: як для іноземців, так і для всіх українців, незалежно від соціальних категорій, вважає вона.

«Але я спостерігаю за своїми знайомими і бачу: хто реально хотів повернутися, той вже повернувся. А повернулося насправді вже багато людей», — зауважує Людмила Черенько.

Українські біженці сприяють зростанню економіки Європи

Нагадаємо, Українські біженці давно перестали бути «тягарем» для Європи і тепер роблять значний внесок у її економічне благополуччя.

В Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік, а у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії — майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%. А це мільярди євро на рік.

Довідка Finance.ua:

Найбільшу кількість біженців з України прийняли:

Німеччина (1,12 млн осіб; 27% від загальної кількості у ЄС);

Польща (975,19 тис.; 23,4%);

Чехія (376,88 тис.; 9,1%).

Кількість осіб з таким статусом зменшилася:

у Польщі (на 1,015 тис.; -0,1%);

у Франції (на 680 осіб; -1,1%);

в Люксембурзі (на 10, -0,3%).

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