Українці отримали менші зарплати у грудні через податкове навантаження, яке зросло до 45% — Finance.ua
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Українці отримали менші зарплати у грудні через податкове навантаження, яке зросло до 45%

Особисті фінанси
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Українці отримали менші зарплати у грудні через податкове навантаження, яке зросло до 45%
Українці отримали менші зарплати у грудні через податкове навантаження, яке зросло до 45%
Податкове навантаження на зарплати українців зросли у грудні. Це випливає зі вступу в дію окремих положень закону про підняття податків.
Новими податковими змінами, серед іншого, передбачено підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%.
Наприклад, якщо нараховано 8 тис. гривень мінімальної зарплати, то з неї військовий збір складе 5% або 400 гривен (раніше було 1,5%), ПДФО 18% - 1 440 гривень та ЄСВ (платить роботодавець) 22% - 1 760 гривень.
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Таким чином на руки людина отримає 6 160 гривень, а ще 1 760 гривень заплатить додатково роботодавець. Це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати зросло з 41,5% до 45%.
Нагадаємо, у багатьох країнах середня частка суми прибуткового податку, внесків і відрахувань роботодавця та працівника 2022 року становила 34,6%.
Найнижчі показники були в Чилі, Колумбії, Коста-Риці — 0%.
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Найвищі показники мали більш розвинені країни. У середньому для країн Організації економічного співробітництва і розвитку вони дорівнювали 41,2%.
Як порівняти з Україною, у цих країнах ефективна ставка податку набагато менша, якщо враховувати загальний рівень трудових доходів сім’ї.
Наприклад, бельгієць, який проживає сам, сплачує 53% податків, німець — 48%. З урахуванням складу сім’ї податкове навантаження для того ж рівня середньої зарплати в цих країнах становить 15,2% і 15% відповідно.
За матеріалами:
Українські Новини
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