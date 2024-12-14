У яких професіях в Україні зросли зарплати на понад 50% — дані Work.ua — Finance.ua

У яких професіях в Україні зросли зарплати на понад 50% — дані Work.ua Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

У яких професіях в Україні зросли зарплати на понад 50% — дані Work.ua, Фото: freepik

У грудні 2024 року середня заробітна плата в Україні досягла 22 500 гривень, що демонструє значне зростання порівняно з показником у 18 500 гривень за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Work.ua.

Лідери зростання заробітних плат

Зазначається, що найбільший приріст доходів зафіксовано у професіях, пов’язаних із цифровими технологіями, медициною та фінансами.

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Лідером рейтингу стали керівники відділів контенту — їхні заробітки зросли на рекордні 155%.

На другому місці ортодонти, які отримали 90% приросту зарплати.

Суттєве зростання доходів також зафіксовано у:

кредитних експертів (+57%),

інструкторів автошкіл (+56%),

модераторів (+50%).

Нагадаємо, за даними robota.ua, аналіз зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців.

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У 2024 році різниця поступово скорочується, знижуючись до 2 202 грн у жовтні, що свідчить про зближення очікувань пошукачів і пропозицій роботодавців.

На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні.

Телеканал 24 За матеріалами:

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