У яких професіях в Україні зросли зарплати на понад 50% — дані Work.ua — Finance.ua

У яких професіях в Україні зросли зарплати на понад 50% — дані Work.ua
У грудні 2024 року середня заробітна плата в Україні досягла 22 500 гривень, що демонструє значне зростання порівняно з показником у 18 500 гривень за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Work.ua.
Лідери зростання заробітних плат
Зазначається, що найбільший приріст доходів зафіксовано у професіях, пов’язаних із цифровими технологіями, медициною та фінансами.
Лідером рейтингу стали керівники відділів контенту — їхні заробітки зросли на рекордні 155%.
На другому місці ортодонти, які отримали 90% приросту зарплати.
Суттєве зростання доходів також зафіксовано у:
- кредитних експертів (+57%),
- інструкторів автошкіл (+56%),
- модераторів (+50%).
Нагадаємо, за даними robota.ua, аналіз зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців.
У 2024 році різниця поступово скорочується, знижуючись до 2 202 грн у жовтні, що свідчить про зближення очікувань пошукачів і пропозицій роботодавців.
На сайтах з пошуку роботи з’являється все більше пропозицій роботи для ветеранів війни, проте вони все одно нерідко стикаються з труднощами при працевлаштуванні.
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