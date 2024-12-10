Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці — Finance.ua

Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці
Уже 9-й місяць поспіль на ринку праці понад 100 000 вакансій — роботодавці аж ніяк не зупиняють найм навіть наприкінці року. Та й шукачі досить активні — у листопаді показник середньої кількості відгуків на вакансію зріс.
Що ще відбувалося на ринку праці в листопаді — показало дослідження work.ua.
У листопаді роботодавці розмістили на work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні. Така тенденція повторює сценарій 2021 року — тоді в останній місяць осені розмістили понад 109 000 вакансій. Тож ситуація на ринку праці відповідає сезонним тенденціям. За такого сценарію наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.
Де найбільше вакансій
У листопаді найбільше пропозицій роботи знов мала категорія «Робочі спеціальності, виробництво» — 19 554 вакансій, що на 7% менше до жовтня.
Загалом у десятці категорій-лідерів бачимо падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-15%) і «Сфера обслуговування» (-13%).
Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала «Охорона, безпека». Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.
Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам. Це новий функціонал на сайті Work.ua, з яким роботодавці продовжують знайомитися. Тому в жовтні таких вакансій було лише 990, в листопаді — вже 2 920. Упевнені, що далі — більше!
Конкуренція на ринку праці зросла
У листопаді на сайті Work.ua на 5% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Проте через те, що й роботи поменшало, показник середньої кількості відгуків на вакансію на місяць зріс.
Конкуренція зросла навіть там, де стабільно фіксуються найнижчі цифри: у Закарпатській, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях.
Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату — це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20−30 разів перевищує середні показники.
У цілому найвищу конкуренцію, як і завжди, показують віддалені посади, які є надзвичайно затребуваними серед шукачів.
Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн
У листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні).
Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.
Найбільше зросли зарплати в категоріях:
- «Охорона, безпека» — 70 000 грн, +17%;
- «Нерухомість» — 44 000 грн, +10%;
- «Продаж, закупівля» — 30 000 грн, +9%.
Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії «Юриспруденція» — до 20 000 грн.
На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам:
- брокер (60 000 грн),
- медіабайєр (58 250 грн),
- ендодонтист (55 000 грн),
- водій-міжнародник (50 000 грн),
- рихтувальник (45 000 грн),
- рієлтор, стоматолог (45 000 грн),
- трейдер (43 000 грн),
- моторист (42 500 грн),
- медіапродюсер (41 250 грн),
- автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).
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