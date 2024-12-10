Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці — Finance.ua

Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн: аналіз ринку праці

Уже 9-й місяць поспіль на ринку праці понад 100 000 вакансій — роботодавці аж ніяк не зупиняють найм навіть наприкінці року. Та й шукачі досить активні — у листопаді показник середньої кількості відгуків на вакансію зріс.

Що ще відбувалося на ринку праці в листопаді — показало дослідження work.ua.

У листопаді роботодавці розмістили на work.ua 109 467 пропозицій роботи. Це на 7% менше, ніж було в жовтні. Така тенденція повторює сценарій 2021 року — тоді в останній місяць осені розмістили понад 109 000 вакансій. Тож ситуація на ринку праці відповідає сезонним тенденціям. За такого сценарію наступні декілька місяців кількість вакансій скорочуватиметься.

Де найбільше вакансій

У листопаді найбільше пропозицій роботи знов мала категорія «Робочі спеціальності, виробництво» — 19 554 вакансій, що на 7% менше до жовтня.

Загалом у десятці категорій-лідерів бачимо падіння пропозицій роботи. Найбільше просіли «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-15%) і «Сфера обслуговування» (-13%).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала «Охорона, безпека». Це позначилося і на посадах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуги взводу, зв’язківець, мінометник.

Ще один виняток із загальної тенденції падіння — це приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам. Це новий функціонал на сайті Work.ua, з яким роботодавці продовжують знайомитися. Тому в жовтні таких вакансій було лише 990, в листопаді — вже 2 920. Упевнені, що далі — більше!

Конкуренція на ринку праці зросла

У листопаді на сайті Work.ua на 5% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Проте через те, що й роботи поменшало, показник середньої кількості відгуків на вакансію на місяць зріс.

Конкуренція зросла навіть там, де стабільно фіксуються найнижчі цифри: у Закарпатській, Черкаській, Чернігівській і Чернівецькій областях.

Найконкурентнішими посадами були директ-менеджер і спеціаліст чату — це посади, що передбачають спілкування з клієнтами компанії в соціальних мережах чи службі підтримки. Конкуренція за ці посади у 20−30 разів перевищує середні показники.

У цілому найвищу конкуренцію, як і завжди, показують віддалені посади, які є надзвичайно затребуваними серед шукачів.

Кому роботодавці готові платити понад 40 000 грн

У листопаді розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, практично не змінився й становив 22 750 грн (на 250 грн більше, ніж у жовтні).

Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати лише в Дніпропетровській (22 000 грн, +1 000 грн) і Одеській (21 500 грн, +500 грн) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

«Охорона, безпека» — 70 000 грн, +17%;

«Нерухомість» — 44 000 грн, +10%;

«Продаж, закупівля» — 30 000 грн, +9%.

Натомість на 2% зменшився пропонований дохід у категорії «Юриспруденція» — до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким спеціалістам:

брокер (60 000 грн),

медіабайєр (58 250 грн),

ендодонтист (55 000 грн),

водій-міжнародник (50 000 грн),

рихтувальник (45 000 грн),

рієлтор, стоматолог (45 000 грн),

трейдер (43 000 грн),

моторист (42 500 грн),

медіапродюсер (41 250 грн),

автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

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