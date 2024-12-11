Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці — Finance.ua
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Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці

Особисті фінанси
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Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці
Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці
Аналіз зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців.
Про це свідчить аналітика зарплат в Україні 2024 від robota.ua.
  • У 2022 році середня різниця між «хочуть» і «пропонують» була мінімальною — лише 445 грн у січні, але до кінця року вона зросла до 2 870 грн.
  • У 2023 році ситуація стабілізувалася, і до третього кварталу різниця між очікуваннями та реальними пропозиціями досягла піку в 3 106 грн. Це можна пояснити зростанням інфляції та підвищенням вартості життя.
  • У 2024 році різниця поступово скорочується, знижуючись до 2 202 грн у жовтні, що свідчить про зближення очікувань пошукачів і пропозицій роботодавців.
Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці
Цікаво, що роботодавці адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати. У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Це демонструє прагнення ринку до досягнення балансу.

Кількість вакансій

За даними за третій квартал 2024 року, кількість вакансій зросла на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, а динаміка між другим і третім кварталами 2024 року показала +1%. Це свідчить про поступове вирівнювання ринку після періоду значної нестабільності у 2022−2023 роках.
Найбільш суттєве зростання кількості вакансій почалося у другій половині 2023 року, що стало можливим завдяки відновленню економічної активності у відносно безпечних регіонах. Ці позитивні тенденції зберігаються у 2024 році, проте темпи росту поступово сповільнюються, що вказує на формування нового стабільного рівня попиту на працівників.
Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці

Баланс професійних груп на ринку праці

Дані robota.ua свідчать про стабільний розподіл резюме за професійними групами у 2023−2024 роках. Найбільшу частку займають «білі комірці» (співробітники розумової праці, менеджери, інженери), стабільно утримуючи понад 54−57% загальної кількості резюме. Це підкреслює домінування попиту на адміністративні та висококваліфіковані спеціальності.
Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці
«Рожеві комірці» (працівники сфери обслуговування, продавці, офіціанти) складають близько 28−29%, що відображає постійний попит на спеціалістів у сфері соціальної інфраструктури та сервісу.
Найменшу частку займають «сині комірці» (працівники фізичної праці, будівельники, механіки) — лише 16−18%. Цей сектор стабільний, але відчуває дефіцит у зв’язку з міграцією кадрів та потребою у перекваліфікації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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