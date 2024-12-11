Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці — Finance.ua

Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Зарплатні очікування і пропозиції роботодавців: чи є зараз баланс на ринку праці

Аналіз зміни заробітних плат у 2022−2024 роках демонструє стійке зростання як очікувань пошукачів, так і пропозицій роботодавців.

Про це свідчить аналітика зарплат в Україні 2024 від robota.ua

У 2022 році середня різниця між «хочуть» і «пропонують» була мінімальною — лише 445 грн у січні, але до кінця року вона зросла до 2 870 грн.

У 2023 році ситуація стабілізувалася, і до третього кварталу різниця між очікуваннями та реальними пропозиціями досягла піку в 3 106 грн. Це можна пояснити зростанням інфляції та підвищенням вартості життя.

У 2024 році різниця поступово скорочується, знижуючись до 2 202 грн у жовтні, що свідчить про зближення очікувань пошукачів і пропозицій роботодавців.

Цікаво, що роботодавці адаптуються до нових умов, поступово підвищуючи зарплати. У жовтні 2024 року середня запропонована зарплата становила 21 533 грн, тоді як середній запит пошукачів — 23 735 грн. Це демонструє прагнення ринку до досягнення балансу.

Кількість вакансій

За даними за третій квартал 2024 року, кількість вакансій зросла на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, а динаміка між другим і третім кварталами 2024 року показала +1%. Це свідчить про поступове вирівнювання ринку після періоду значної нестабільності у 2022−2023 роках.

Найбільш суттєве зростання кількості вакансій почалося у другій половині 2023 року, що стало можливим завдяки відновленню економічної активності у відносно безпечних регіонах. Ці позитивні тенденції зберігаються у 2024 році, проте темпи росту поступово сповільнюються, що вказує на формування нового стабільного рівня попиту на працівників.

Баланс професійних груп на ринку праці

Дані robota.ua свідчать про стабільний розподіл резюме за професійними групами у 2023−2024 роках. Найбільшу частку займають «білі комірці» (співробітники розумової праці, менеджери, інженери), стабільно утримуючи понад 54−57% загальної кількості резюме. Це підкреслює домінування попиту на адміністративні та висококваліфіковані спеціальності.

«Рожеві комірці» (працівники сфери обслуговування, продавці, офіціанти) складають близько 28−29%, що відображає постійний попит на спеціалістів у сфері соціальної інфраструктури та сервісу.

Найменшу частку займають «сині комірці» (працівники фізичної праці, будівельники, механіки) — лише 16−18%. Цей сектор стабільний, але відчуває дефіцит у зв’язку з міграцією кадрів та потребою у перекваліфікації.

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